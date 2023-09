Comenzó la temporada de pingüinos en Chubut

Con la llegada de los primeros pingüinos de Magallanes a la provincia de Chubut, se dio inicio a una nueva temporada. Durante su estadía, hasta los meses de marzo y abril próximos, los animales cumplirán el ciclo de reproducción, nacimiento, aprendizaje e independencia de las crías. En la zona de Punta Tombo, ubicada a 80 kilómetros al sur de Rawson, la colonia en su pico de población llega al millón de ejemplares, por lo que es considerado uno de los lugares más importantes del mundo para esta especie.

Los primeros en arribar son los machos, que arrancan a reacondicionar sus nidos, y luego llegan las hembras, que en pocas semanas comienzan a poner dos huevos. Así, tras poco más de un mes de incubación compartida con su pareja, vigilarán en conjunto el nacimiento de los pichones. Según los especialistas, en referencia a los nidos, estos se crean tras una importante excavación que se hace en la vegetación. En lo que respecta a las crías, recién en febrero aproximadamente comenzarán a cambiar su plumaje con el cual nacen y es ahí cuando van a poder realizar sus primeras incursiones al mar con la idea de encontrar sus propios alimentos. El plumaje adulto, por su parte, llegará tiempo después de esto.

Al igual que con las ballenas, estos animales presentan un atractivo muy fuerte para los turistas, en este caso principalmente por tratarse de animales carismáticos, divertidos y amigables. De igual forma, para los amantes de la fauna, la zona también cuenta con otros animales como cormoranes, gaviotas cocineras, gaviotas australes, gaviotines, skuas y ostreros, que ayudan al movimiento turístico. Con el objetivo de exponer los atractivos que presenta la llegada de estos animales a esta región y con el fin de continuar divulgando información sobre ellos, desde el último viernes y hasta el próximo jueves se está llevando adelante la Semana de los pingüinos en Chubut. Durante todas estas jornadas, se llevan adelante distintas actividades promocionales y educativas.

Preocupación por la Gripe Aviar

Bajo el particular y grave contexto del avance de la Gripe Aviar en lobos marinos del país, y a pesar de no haber encontrado casos positivos aún en aves, esta temporada quedará marcada por esta cuestión. “Esta temporada se habilita con la preocupación lógica de la influenza aviar, por lo que se tomarán todas las medidas preventivas, pero con la tranquilidad de que por ahora no se detectaron casos en aves. Nosotros contamos con el monitoreo permanente del personal especializado del Senasa y estaremos atentos a la evolución del virus como así también dispuestos a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación”, destacó la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas del Chubut, Nadia Blanco.

Por todo esto, vale mencionar que se llevarán adelante tareas de limpieza de suela de calzados en los accesos a las pasarelas y se recorrerán los senderos por grupos reducidos de manera que se evite todo contacto con los ejemplares.