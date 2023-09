Una Platense se presentó en Got Talent y emocionó al jurado

Llegó un día que Malena Achinelly, de tan solo 15 años, se presentó en un concurso de baile que adelanta Telefé para mostrar su talento. Sin tapujos y con mucha soltura, la joven bailarina de nuestra ciudad, que durante la semana entrena en Alquimia, en 23 entre 43 y 44, se mostró entre los 4 jurados del programa: Abel Pintos, Flor Peña, La Joaqui y Emir Abdul.

Decenas de personas escucharon su presentación en el mundo del espectáculo de la pantalla chica y también ante los presentes en el estudio del canal.

Cuando fue indagada sobre los inicios de su carrera, Malena aseguró: “A los dos años hice gimnasia artística, pero me aburrí. Y como no me quedaba quieta, me mandaron a baile”, y así fue como comenzó la historia.

Mientras se preparaba para mostrar su arte, dijo que a través de la música ella muestra amor y es una forma de expresarse.

Luego de terminar la performance las palabras de los tres jurados conmovieron a la platense, quien dejó caer sus lágrimas de emoción por lo que había logrado.

Florencia Peña le dijo: “Naciste con un don. Vos viniste a esto nena, no dejes de estudiar. Podés llegar a donde quieras llegar”, emocionada también. Mientras que Abel Pintos le brindó un consejo para su carrera: “Cuando las cosas no te salgan, tratate con mucho amor. ­Porque tenés clarísima, un talento inconmensurable y todo lo demás es cotillón. Te felicito”.

Luego de recibir la aprobación de los cuatro jurados, aparecieron sus padres, Pablo y María, que acompañaron a Male, y después el jurado se unió con un fuerte abrazo a ellos.

Diario Hoy habló con la potencial estrella de la ciudad de La Plata, en el contexto de la soleada tarde del lunes, que no solo anticipa la primavera para Malena, sino también para los jóvenes talentos de la ciudad. “Estoy re contenta, no lo puedo creer de estar en el certamen también nerviosa porque es todo nuevo para mí. Estoy muy feliz. Mi sueño es irme a Estados Unidos a seguir tomando clases y no parar”, explicó Male en una charla donde se la vio motivada y con ganas de seguir creciendo. Además, hablamos con su profesor, Salvador; “hace años que venimos preparándonos y ella bailó toda su vida. Fue cambiando de profes. También tiene mucho que ver el alumno y lo que absorbe cada uno, es un placer darle clases y verla crecer cada día”.

En cuanto a Got Talent, la joven comentó: “Me enviaron. Preguntaron mis profes si quería participar, ya que los casting y audiciones siempre eran para mayores de 18 años y como podía hacerlo les dije que si”. A la pregunta de si alguna vez se golpeó, reflexionó: “Me he golpeado muchas veces y después de eso te agarra miedo, pero lo importante es superarlo y volverlo a intentar. Les diría a las chicas que quieren empezar esta actividad que aprendan, que respeten su cuerpo, sus límites y que disfruten”.