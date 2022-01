Cómo buscar la inclusión desde el amor al otro

Ignacio Calabró es kinesiólogo y hace nueve años trabaja con niños que tienen diferentes capacidades. Es el coordinador de los proyectos, ya que es quien empezó todo esto, y es miembro de la asociación civil Diversamente Posible. Desde diario Hoy nos comunicamos con él que nos contó con claridad todo acerca del la Asociación.

“El proyecto surge porque trabajo hace nueve años en discapacidad infantil; además tengo dos hijas, una de seis y una de ocho, y la de seis tiene una discapacidad motriz. Ahí es cuando decidimos escaparnos de la vorágine de la capital, para vivir en un lugar más tranquilo y ese lugar es San Bernardo. Es ahí donde empieza a nacer el proyecto. Yo me dedicaba a atender a niños con patologías similares a las de mi hija, y una vez acá, como papá, me encontré con que ella no tenía actividades recreativas o deportivas entonces ahí surge el primer proyecto, que fue en una pileta”, nos contó emocionado Ignacio.

“Ahí es como nace Ten pile, que todavía no tenía el marco de la asociación civil porque fue en el marco de la pandemia, en noviembre de 2019. Empezamos a hacer actividades en piletas, pero los costos nos sobrepasaban. Ahí es donde buscamos saber si podíamos ser una asociación para poder tener algún tipo de ayuda, y justo nos agarró la pandemia. Entonces pensamos y surge el proyecto Disfrutarte en bici, que es el que más conocido nos hizo. Comenzamos a acondicionar bicicletas y la asociación empezó a tener otra apuesta y nace Disfrutarte ser”, narró.

Ignacio nos dijo que él coordina “los proyectos y los talleres. “Mi formación es de kinesiólogo y además tengo dentro del equipo de voluntarios tenemos terapistas ocupacionales, gente que maneja motos, acompañantes terapéuticos y después gente que viene y pone su voluntad”.

Tras esto, narró qué fue lo que lo motivó a seguir adelante con el proyecto: “Mi hija. Primero empezamos con la pile, vino la pandemia y agarramos la bicitablas. El verano nos llevó a hacer lo de surf, en el medio también pudimos introducir lo de los caballos. Ahora tenemos un dispositivo que es un skate de calle que esperamos terminar. Por eso, además del slogan Disfrutarte ser, está el de Nada más lindo que poder elegir”.

Para finalizar, Ignacio aclaró: “La idea es hacerlo atractivo, que la gente vea que se puede divertir. Lo lindo es que nos vea como personas felices, no con una discapacidad. Y un saludo grande a los platenses Paladino, de gran ayuda en esto”.