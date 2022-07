Cómo funcionará el sistema de scoring federal

Dentro de muy pocos días, con más exactitud desde el próximo miércoles, entrará en vigencia el sistema de scoring federal. El programa, presentado por el Ministerio de Transporte de la Nación, buscará que las autoridades tengan mayor control sobre lo que sucede en las calles, y al mismo tiempo intentará reducir la cantidad de accidentes viales. Para poder aplicar la normativa, de la que forma parte la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cada jurisdicción tendrá que incorporarla a sus legislaciones locales. Según las autoridades, “el scoring cambia el paradigma de lo que se ha venido haciendo en la Argentina, y ahora se apunta a penalizar la conducta de forma tal que ese conductor que es desaprensivo, tenga consecuencias sobre la posibilidad de seguir utilizando su carnet en el sistema de puntajes que se le da inicialmente”.

A grandes rasgos, el sistema le otorga un puntaje inicial de 20 puntos a cada conductor del país. Cuando la persona al volante cometa alguna infracción vial, esa acción se verá replicada en el puntaje y ahí se le descontará los que sean necesarios según el tipo de falta. Cuando se pierdan los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días. La segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días, y la tercera 180. Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente. Para recuperarlos y restablecer la licencia de conducir, el conductor deberá realizar un curso virtual con instancia evaluativa y esperar a la finalización del período de inhabilitación. Si las pérdidas de puntos fueran parciales, el conductor podrá realizar un curso virtual para recuperar cuatro puntos. Además, en el caso que transcurran dos años sin infracciones, desde la última infracción que restó puntaje, se reestablecerán los 20 puntos automáticamente.

El descuento de puntos funcionará así dependiendo del tipo de falta. Por ejemplo, se descontarán cinco puntos si se circula con la licencia de conducir vencida o si no se usa el casco o si no se respetan los semáforos. El no respetar los límites de velocidad significará perder 10 puntos al igual que si se conduce con impedimentos físicos o psíquicos. La máxima falta, de 20 unidades, incluye manejar estando inhabilitado y participar u organizar picadas.