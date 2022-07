“Señor Garro, hay que ensuciarse los piecitos por la calle 167”, reclamaron en Romero

El último día de vacaciones de invierno encontró a miles de platenses sufriendo cortes y trastornos en la circulación, por distintos problemas y falta de estructura que se fueron presentando en los barrios de la ciudad.

Mientras en las primeras horas del viernes se generó un embotellamiento en la zona de la rotonda de 32 y 120 por un accidente en el camino a Punta Lara (ver Trama Urbana), en Barrio Norte y Romero se reportaron quejas y reclamos de los vecinos por diferentes situaciones que afectaron la circulación de los autos.

En la zona Oeste de La Plata, por ejemplo, no fueron pocos los vecinos que reportaron el estado de la calle 167, que después de una semana con varios días de lluvia quedó intransitable.

“Señor Garro, los vecinos de Romero le pedimos que por favor se ensucie los piecitos como lo hacemos los que vivimos alrededor de la 167, desde 520 hasta 32, en un tramo en el que no se puede circular después de cuatro días de tormenta. Sería bueno que pruebe pasar con su autito como lo hacemos todos acá, a ver cómo le va”, consideró de forma irónica, pero no menos real, un frentista de la calle 167. En tal sentido, el mal estado del recorrido llevó a que aun con la salida del sol persistan las anegaciones en el lugar y no se pueda caminar ni circular por la zona.

También en Barrio Aeropuerto varias calles quedaron totalmente anegadas e intransitables después de varios días de lluvia, como ocurrió en varios tramos de calle 11 entre 94 y 99.

Lo mismo ocurrió en Villa Elvira, en el barrio Frisón y en las inmediaciones del Club Everton, en donde, si bien la zona es más alta que otras partes de La Plata, el barrial en las calles por la falta de mantenimiento no pasó desapercibido.

Improvisado corte

En Barrio Norte, mientras tanto, un albañil que trabaja en la construcción de un edificio de la avenida 38 entre 10 y 11 cortó el tránsito durante toda la mañana usando dos conos naranjas.

El improvisado corte comenzó a las 8:30 y se extendió hasta las 13, y lo que no pasó desapercibido en la esquina de 11 fue la ausencia de personal de Control Urbano para poner un manto de claridad y formalidad a lo que estaba ocurriendo.

La decisión de cortar en la esqui­na se basó en la descarga de materiales por parte de un camión que llegó hasta la puerta de la obra y que impidió a otros vecinos de la cuadra estacionar o ingresar sus autos a los respectivos garajes o cocheras.