La historia de un perrito sensibilizó a muchos vecinos de Barrio Hipódromo

La aparición de un perro mestizo en una silla de la sala de espera del hospital Rossi de La Plata, en el medio de Barrio Hipódromo, despertó comentarios y tocó la sensibilidad de muchos pacientes y enfermeros que trabajan en el edificio de 37 y 116.

Según trascendió, el animal habría llegado acompañado de un paciente que, tras estar internado, falleció en las últimas horas.

La historia rememoró escenas de la película Siempre a tu lado, del año 2009, basada en la historia real del perro japonés Hachiko, que esperaba la llegada de su dueño en una situación que ya no se iba a dar tras un trágico ­desenlace.

Consultados por este diario, autoridades del nosocomio no se animaron a confirmar que se trata de la mascota de uno de los pacientes que había estado internado antes de morir. “No estamos en condiciones de confirmar fehacientemente que se trata de una mascota de un paciente. El perrito apareció ahí, no lo reclamaba nadie y por eso llamó la atención”, comentaron fuentes cercanas a la dirección del hospital.

A todo esto, la veterinaria Florencia Manchiola, quien identificó al perrito cuando fue de visita al Rossi, admitió: “Lo vi y me enterneció. Hice un video porque me pareció que estaba solo. Me co­mentaron que era de un paciente que estaba internado y hasta me dijeron que en el momento en el que el dueño habría fallecido entró en llanto y no se quería mover del lugar en el que estaba”, comentó la profesional. Fue ella misma quien se encargó de llevarlo y adoptarlo temporalmente hasta que parte de la familia del su­puesto dueño lo terminó ubicando y lo podría aceptar como mascota en las próximas horas.