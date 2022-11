Cómo prevenir los golpes de calor

Desde hace ya algunas jornadas llegó a la región una intensa ola de calor, haciendo de esta actual primavera una más que sofocante estación. Justamente por esto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que hay alertas por altas temperaturas en 14 jurisdicciones del país, estando algunas de ellas en alerta roja, que es la más alta y de la que más hay que cuidarse. En lo que respecta a la región, el pronóstico indica que recién el jueves comenzaría a aflojar el calor, dando paso a un clima más ameno.

Ante este contexto de altas temperaturas, especialistas recomiendan una serie de cuestiones a tener en cuenta para no sufrir un golpe de calor. La primera de las recomendaciones es evitar encontrarse al rayo del sol entre las 10 y las 16, dado que ese lapso es donde el calor es más agobiante y la atmósfera es menos respirable. Al mismo tiempo, para evitar cualquier tipo de enfermedad es necesario aplicarse protector solar de forma regular. Otro importante ítem que hay que tener presente es el mantenerse hidratado y tener siempre con uno una botellita de agua fría. También es importante mencionar que no es positivo hacer actividad física durante el lapso de mayor alcance del Sol y que además debe realizarse en lugares abiertos y no en espacios cerrados sin ventilación. La cuestión de la ropa no es algo menor y el vestirse con prendas más ligeras, holgadas y de color claro puede ayudar mucho a pasar de mejor forma el intenso calor. A su vez, en lo que respecta a la alimentación hay varios tips que los especialistas recomiendan. Por un lado, sostienen que es necesario no comer en abundancia, mientras que también indican que hay que evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o aquellas que son muy azucaradas. De esta manera, la fruta se convierte en algo esencial, porque además de ser algo sano y que no cae pesado, ayuda en la hidratación. Por último, en lo que respecta a los más chicos, es fundamental estar cerca de ellos para así poder mojarlos con frecuencia.

El caso de las mascotas

Al igual que los humanos, los perros o gatos también padecen del calor. Ante estos altos registros de temperaturas, se recomienda renovarles seguido el agua, para así mantenerla fresca.

Además, se pueden colocar cubitos de hielo, para que sea un poco más fría. Por otro lado, el mojarlos con agua es siempre una buena alternativa, al igual que evitar que se queden afuera exponiéndose al rayo del Sol.