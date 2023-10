Confirmaron la fecha de inscripción para el Jardín maternal de la Universidad

La Dirección de Servicios Sociales de la Universidad Nacional de La Plata informó que desde el día 17 hasta el 30 de este mes inclusive estará abierta la inscripción, de manera virtual, al Jardín Maternal de la UNLP para el ciclo lectivo del año entrante. Es necesario aclarar que, pueden ingresar a la guardería los hijos de docentes con cargos ordinarios, interinos, con dedicación simple, beca de iniciación, perfeccionamiento y formación Superior otorgada por la Universidad local, y de no docentes que tengan planta permanente, planta transitoria o contratos de locación de servicios. En caso de quedar lugares vacantes se abrirá una inscripción complementaria del 25 al 27 de marzo de 2024 inclusive.

En lo que refiere a las condiciones, la prestación de servicios de los agentes docentes de nivel universitario tiene que ser no menor a 18 horas semanales y para los docentes de nivel preuniversitario no menor a 15 horas reloj. Por su parte, la edad de los niños tiene que ser entre 0 y 12 meses inclusive, que no hayan cumplido los tres años de edad antes del 30 de junio de este año. Por último, también se incluyen las embarazadas que estén desde el 6° mes de embarazo. Sumado a esto, para efectivizar la inscripción se deberá presentar la totalidad de la documentación requerida, entre los que están la planilla de inscripción, una fotocopia del certificado de nacimiento y un certificado de trabajo expedido por la oficina de personal de cada unidad académica o dependencia, principalmente.