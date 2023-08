Continúa el gran encuentro de pueblos originarios

Casi 600 personas participan de las jornadas del 15° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios, que se está realizando en el campus de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), con la “mirada puesta en el territorio”. El evento se realizará hasta hoy inclusive y tiene como objetivo fortalecer la identidad, la cultura y los derechos de los pueblos originarios. El Ministerio de Desarrollo Social de Misiones y la Brigada de Monte 12 colaboraron en recursos y gestiones, mientras que el almuerzo de las jornadas estuvo a cargo del Ejército Argentino.

“La apertura salió muy bien y reunió a 590 hermanos”, indicó Cristian Cabrera, quien preside la organización Originarios en Lucha. El dirigente señala que, entre los principales temas que se abordan en el encuentro, “la gran preocupación es el territorio” y la prórroga de la Ley 26.160, que “es algo que nos mantiene de pie para tener nuestro territorio todavía vivo”. La ley, que tiene como objetivos dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país, suspende la ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras.

En noviembre de 2021, el presidente Alberto Fernández decretó una nueva prórroga de cuatro años, que lo extiende hasta el 23 de noviembre de 2025. Sin embargo, las comunidades originarias reclaman que la norma sea aprobada en Diputados “con todo lo que significa una ley nacional”. “El DNU no es como la ley, no se lo puede legitimizar como una ley, alguien puede poner un amparo ante el decreto y no hay ley que la respalde”, advertía en una movilización anterior Dulce Pacci, integrante del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, de Jujuy.

En ambos idiomas —español y el de cada pueblo— fueron presentándose los diferentes referentes de cada comunidad, con hincapié en la importancia de las tierras, el cuidado del medio ambiente, el cambio climático y los derechos ganados, indicaron los organizadores. La jornada reunió a representantes de los pueblos atacamas, aymaras, chanés, charrúas, chorotes, chulupís, comechingones, diaguitas, guaraníes, guaycurúes, huarpes, logys, kollas, lules, mapuches, mocovíes, pilagás, ranqueles, quechuas, onas, qom y wichis, entre otros.