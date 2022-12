Continúan las denuncias contra ABSA

Vecinos de la calle de 60 y 150 están reclamando a las empresa de suministro que hace más de cinco días no cuentan con agua en sus casas. Realizaron varios llamados para recibir una respuesta de por qué no cuentan con el servicio pero cada vez que se comunican les dan diferentes motivos.

“Lo único que hacen es tomar el reclamo o decirte que están trabajando cuando no es así, ahora están tratando de arreglar el inconveniente en 60 y 152, pero no recibimos ninguna respuesta. La verdad es que los vecinos no estamos del mejor humor y no queremos faltarle el respeto a ningún operario, cómo ellos si lo hacen con nosotros” explicó indignado Miguel, uno de los frentistas.

El número que le dieron en ABSA es el 3389244/6, mientras que se realizó también la denuncia al Ente Regulados del Agua con el número 74355.

“Están trayendo camiones con agua. Si tenes la cisterna cerca te la llenan con la manguera, si está lejos no. Esta es la predisposición. O si no tenes que llevar baldes o bidones para llenar. Es imposible lo que están haciendo después de tantos días de llenar dos o tres baldes promedio por persona por familia”, concluyó.

Esta zona se le suma a otras tantas que están esperando que el suministro se normalice para poder aguantar ésta ola de calor que está sofocado en la ciudad y el país.

Siguen esperando una respuesta en las calles

Se trata del barrio Frisón donde hace ya varios meses el problema de la basura se hace cada vez más grande. La zona comprendida de calle 4 de 613 a 619 no cuenta con los correspondientes contenedores para poder tirar los residuos, por lo tanto los perros que deambulan por el lugar rompen las bolsas dejando todo los residuos tirados en las veredas.

Los vecinos piden que por favor que se coloquen las estructuras para poder tirar todo allí y evitar que los restos queden en la calle.

“Que manden gente con voluntad para hacer los trabajos necesarios para vivir dignamente. Necesitamos en el barrio a toda persona que quiera hacer las cosas bien”, pidió Julio uno de los frentistas.