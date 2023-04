Cortaron la 520 para reclamar arreglos en las calles

Un nutrido grupo de vecinos de Melchor Romero, específicamente de la zona de 520 y 179, decidieron realizar medidas de fuerza y cortaron el tránsito para pedir por mejoras estructurales en el barrio.

Con palos atravesados sobre la calzada y fuego para hacerse ver, señalaron a diario Hoy y Red92 que el reclamo es por la mejora de las calles del barrio.

“Pedimos mejoras en las calles, hace muchos años lo prometieron y nunca hicieron nada. Es imposible salir, no pueden entrar remises ni ambulancias, no pasa el micro; es intransitable hasta la 32. El delegado vino y prometió mejoras para la semana que viene, pero si no lo cumplen, vamos a salir de vuelta a la calle con todos los vecinos”, señaló una vecina que ofició como vocera en el lugar.