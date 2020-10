Crecen las denuncias contra el Hogar San Nicolás por la muerte de ancianos.

Las familias de 12 ancianos residentes del Hogar San Nicolás, que fallecieron entre junio y septiembre a causa de la Covid-19, denunciaron que hubo ocultamiento de los casos de coronavirus por parte de las autoridades del lugar, hecho que se suma al abandono y los malos tratos hacia los pacientes.

“Mi papá, Carlos, estuvo internado desde el 29 de agosto y falleció el 9 de septiembre, luego le pasó a otra abuela que falleció el 15 de septiembre. El dueño dijo que hubo 12 muertes, 15 contagios y que va a haber más”, relató a diario Hoy Rocío Navarro, una de las denunciantes.

En ese sentido, la mujer recordó que a su padre lo internaron en una clínica a fines de agosto, y en ese momento “me mandaron una foto cuando lo trasladaban donde lo vi muy deteriorado, apenas abría los ojos, estaba desnutrido y deshidratado”.

Rocío pudo ver por última vez a su papá en marzo, en medio de la pandemia solo pudo hablar algunas veces por teléfono o videollamada con él y señaló que se enteraron de malos tratos. “Les ponían la calefacción muy fuerte, nos dijeron que había una enfermera que le pegó a una abuela, un montón de cosas terribles”, recordó Rocío.

“A mí jamás me informaron que mi papá tenía síntomas de Covid-19, lo supimos con el hisopado después. Hicimos los reclamos en el Ministerio de Salud y ante el PAMI pero nos dicen que está todo en regla, entonces no puede ser que no pase nada ante esta situación, no entiendo cómo nadie hace nada”, marcó la mujer, cuya denuncia quedó radicada en la UFI N° 1.

De acuerdo a los relatos de las familias, ellos se enteraron de lo que pasaba por la denuncia de una enfermera que trabajaba en el hogar, quien declaró que los residentes recibían malos tratos y vivían en una situación inhumana.

El director del lugar, Claudio Rodrigo, dijo en declaraciones recientes a la prensa que en el hogar tienen “un protocolo muy rígido que dictaminó el Ministerio de Salud para que ninguno de nosotros se contagie” y que “hay inspecciones semanales del PAMI”.

“Ahí comparten habitaciones, cuando lo iba a ver a mi papá él estaba alojado en un cuarto con otro hombre, entonces no pueden estar aislados si hay contagios. Nadie nos da una respuesta”, afirmó Rocío.

En otro orden, Claudia, la sobrina de una mujer que está internada allí, señaló que “es una barbaridad que (las autoridades) digan que siguen esperando más bajas, si es así lo tienen que cerrar, pero en la Justicia nos responden que no les consta que lo decimos sea cierto”.