En diálogo con diario Hoy, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, afirmó que “el presente está muy complicado” y reconoció que “es crítica la situación de los jardines maternales”.

Según un relevamiento conjunto realizado entre Aiepba y la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep), el 84% de los establecimientos de nivel inicial tuvieron pérdidas de matrícula.

“Tenemos 140 jardines maternales y de infantes en todo el país que han cerrado sus puertas definitivamente, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la provincia de Buenos Aires, el 70% de los maternales son privados, ya que el Estado no tiene suficientes establecimientos de este tipo. Generalmente, los pocos que hay tienen la matrícula agotada por la gran demanda existente. Entonces, ¿qué haremos como sociedad si todas estas instituciones cierran? ¿Y qué pasará con esos chicos?”, se preguntó Zurita.

La Asociación representa a 2.000 servicios educativos en el territorio bonaerense. Con suma urgencia, la entidad solicita a los diputados de Buenos Aires la aprobación del Proyecto de Ley de Asistencia a Establecimientos Educativos de Gestión Privada, con el objetivo de “reforzar el sostenimiento de los servicios de educación pública de gestión privada de la provincia de Buenos Aires”.

Desde Aiepba, además, aseguran que, desde marzo a la fecha, viene reduciéndose el porcentaje de recaudación por aranceles, que es una de las fuentes más importantes de ingresos. En este sentido, Zurita, explicó: “Algunas familias perdieron el empleo, otras no lograron abonar, porque no están bancarizadas y las escuelas no podían abrir las administraciones, y, después, hubo muchos que pudiendo pagar, decidieron no hacerlo”.

El secretario ejecutivo diferenció la situación particular que atraviesan los maternales por la no obligatoriedad de este nivel educativo. “Es totalmente comprensible que las familias de niños muy pequeños hayan dejado de pagar. Por eso, acá tiene que estar presente el Estado”, insistió el representante de la Asociación.