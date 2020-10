“Pibe chorro y un amigo impresionante": así despidieron al ladrón abatido por el panadero

En las redes sociales, amigos del ladrón de 17 años, que fue abatido por un panadero en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, lo despidieron con diferentes posteos y lamentos por lo ocurrido el fin de semana.

“Todavía no caigo si hace un par de horas estábamos juntos. Me estabas diciendo que hoy se pincha y ahora me tengo que enterar esto. Vos hermano siempre venías con tu mirada de pillo y tu visera. Siempre te voy a llevar presente. Nos estaremos viendo, pibe chorro. Toda tu familia no lo puede creer. Fuerza”, publicó un amigo del fallecido en Facebook.

Además, lo recordó en Instagram con otro texto: “Te recordaremos por la imagen que dejaste. Pibe chorro y un amigo impresionante”.

Esta mañana, Vanesa, la esposa del panadero, habló con la prensa y destacó los momentos de terror que viven en su familia por las amenazas. Contó que a través de Facebook le dijeron que “van a venir a reventar la casa” y que se “la van a prender fuego”, además de “linchar” al marido.