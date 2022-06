Crecen las estafas por sorteos en Instagram

Un sorteo en Instagram no es algo que sorprenda. Todos los días desde esta red social se pueden ver regalos de cualquier tipo, ya sea una prenda, una entrada para un evento o una comida. Si bien la red social es una buena herramienta para comerciar diferentes productos, lo cierto es que no cuenta con los métodos de seguridad necesarios para evitar estafas. Y nunca faltan entonces los oportunistas del delito, que se las ingenian segundo a segundo para atrapar nuevas víctimas.

Como informó este multimedio a principios de esta semana, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal Horacio Azzolín, comenzó a investigar esta serie de maniobras de fraude que se acrecentó las últimas semanas. Según precisaron, las denuncias por este tipo de engaños se pueden realizar en las comisarías más cercanas guardando las capturas de pantalla. En diálogo con diario Hoy, el especialista en delitos en Tecnología y Cibercrimen, Marcelo Torok, se refirió a la modalidad de falsos sorteos en esta red social.

“Lo que hay que hacer es lo siguiente: hay que tener mucho cuidado con los datos que se dan en todos estos sitios públicos. Porque lamentablemente esos datos no solo son recolectados como una forma de marketing por parte de quien organiza, sino que también son capturados por otras personas dependiendo del tipo de aplicación. En algunos casos hay aplicaciones que tienen ciertas vulnerabilidades, entonces pueden usar lo que nosotros llamamos robots, o sea capturar datos de forma automática, y los va recopilando”, explicó el experto.

El auge de los sorteos es utilizado para robar los datos y la información personal de los usuarios. “Puse me gusta en un sorteo de Instagram, compartí la publicación, etiqueté a tres amigos, cosas comunes que se piden hacer para poder ganar. El sorteo era un jueves y el día anterior me llega por mensaje privado que había ganado, que tenía que completar unos datos. Me pareció raro porque faltaba para que se haga y cuando ingreso al perfil del que me había enviado el mensaje me doy cuenta que era una réplica, una cuenta con la misma foto, pero otro nombre”, le explicó a este multimedio una de las personas que denunció tratar de ser engañada a través de estos mecanismos.

Sobre esta metodología, Torok, quien además se desempeña como docente universitario, detalló: “Lo cierto es que hacen lo que se llama inteligencia de fuentes abiertas, que es correlacionar los datos que puedan existir, desde una persona, de una entidad, de un grupo humano. Normalmente hay gente que piensa que esto se hace al solo efecto de la investigación criminal. Los criminales también hacen inteligencia de fuentes abiertas para hacer el propio engaño, hacen lo que llamo la recopilación de la constelación de datos, ellos van vinculando los distintos datos. Fulano trabaja en tal lugar y puede tener relación con tal persona. Van generando como si fuera un mapa de vinculaciones”.

Para concluir, el experto en el área precisó que “hay una estadística que dice que entre el 1 y el 3% de la gente que recibe eso responde”. Es importante remarcar la importancia de mantener en todo momento la atención sobre quiénes son las personas que quieren contactarnos y saber que no se debe completar ninguna información personal, como por ejemplo un número de tarjeta de crédito o débito.