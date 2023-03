Crecen los reclamos por la situación que atraviesan las escuelas de la región

En el marco de las altas temperaturas que azotan a toda la región desde hace varias semanas, cada vez más establecimientos deciden suspender las clases por la falta de ventiladores, de agua y para cuidar el estado de salud de los estudiantes.

Cansados de no obtener respuestas, padres, madres y alumnos realizaron en la jornada del miércoles diversas protestas en escuelas de la ciudad. Muy temprano, pasadas las 7.30, se llevó adelante en la Escuela N°8, en diagonal 74 y 57, un abrazo solidario por las condiciones edilicias y la falta de ventiladores. Las familias, concentradas frente al edificio educativo, exigieron soluciones inmediatas para volver a las clases.

En tanto, padres, estudiantes y docentes llevaron adelante un corte de calle frente al colegio Albert Thomas por las condiciones de estudio y la falta de ventiladores. Por la ola de calor, muchos chicos y chicas vuelven a sus hogares descompuestos o son retirados por sus padres en medio de las clases.

La medida de fuerza en la institución de 1 y 57 fue “para exigir respuestas frente a el calor, los baños clausurados y la falta de agua”, según indicaron desde el centro de estudiantes.

La misma situación se vivió, por horas de la mañana, en el Normal N°3, en 8 y 58, donde los jóvenes se movilizaron junto a docentes y auxiliares. “La situación no da para más”, remarcaron los alumnos, que el miércoles no tuvieron clases. Según informaron, hubo una compra de ventiladores, pero hasta el momento no fueron instalados.

Otras instituciones que atraviesan una problemática idéntica son el colegio Monseñor Alberti, la Escuela Primaria N°66, la Primaria N°24 y la Secundaria N°88.

“Quería visibilizar la situación de las escuelas públicas de la ciudad de La Plata frente a esta ola de calor. En específico la Escuela Primaria N°66, de barrio Hipódromo, a la cual asisten niños y niñas de Ensenada por la proximidad y la Técnica N°9, de calle 1 y 46. Ambas instituciones tienen las clases suspendidas por falta de agua. Una de ellas hizo los reclamos pertinentes a ABSA y se pidió un camión cisterna que nunca enviaron, por lo que se suspendió la actividad educativa. La escuela también tiene comedor, en el cual 150 niños y niñas comen a diario”, expresó una vecina que se comunicó con este multimedio a través de WhatsApp.