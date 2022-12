¿Cuáles son los puntos de testeo de Covid-19 en la región?

Ante la sospecha de padecer el coronavirus, es necesario recordar cuáles son los puntos de testeo de Covid-19 que se encuentran disponibles en la región, a fin de que los vecinos se acerquen y se realicen la prueba para saber si contrajeron o no la enfermedad.

En este marco, Berisso dispone de un total de cuatro puntos, mientras que en la localidad de Ensenada son más de una docena y en La Plata hay 10 lugares habilitados, según se difundió oficialmente.

Asimismo, de acuerdo con lo precisado, los vecinos que deben testearse son aquellas “personas sintomáticas” que sean mayores a los 50 años de edad, “tengan condiciones de riesgo”, que “trabajen en establecimientos de salud o instituciones de larga estadía” y que “requieran internación por infección respiratoria aguda”.

Los centros de testeo

En Berisso, los puntos para realizarse la prueba de Covid-19 son US El Carmen, ubicado en 96 y 126; US n.° 43, que se encuentra en 145 entre 6 y 7; el CIC Barrio Obrero, en 169 y 33; y Hospital Larrain, en calle 5 n.° 4435. En los primeros dos lugares, los ciudadanos pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 15; mientras que en el CIC Barrio Obrero podrán hacerlo en los mismos días, pero de 10 a 13. En el caso del mencionado nosocomio, la atención para los testeos es de 9 a 12, también de lunes a viernes.

En la localidad de Ensenada, los puntos disponibles son el US Pascual Giudice (lunes a jueves, de 9 a 11); Posta Sanitaria M. Emma Córdoba; US 184; US El Molino; US Villa Tranquila; US Malvinas Argentinas; US Juana Azurduy; US Carlos Cajade; US Campamento; US Mosconi; CIC Parque Bicentenario; US Villa Catela; el Hospital de Campaña Punta Lara (lunes a viernes, de 11 a 14) ; y el Hospital Cestino (lunes a viernes, de 17 a 20).

Salvo los casos señalados, los restantes centros de testeos están disponibles de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 16.

Mientras que en la capital bonaerense los lugares habilitados para realizarse testeos de la Covid-19 son el Hospital San Juan de Dios (L a V, de 8 a 17); el Hospital de Niños Sor María Ludovica (L a V, de 8 a 16); Hospital San Martín (L a V, de 8 a 17); Hospital R. Rossi (L a V, de 7 a 13; sábados y domingos, de 8 a 13) ; Hospital R. Gutiérrez (L a V, de 8 a 17; sábados y domingos, de 8 a 14); Hospital N. H. Sbarra (L a V, de 9 a 17- pediátricos); el Hospital San Roque (L a V, de 9 a 16; sábados y domingos, de 9 a 13); Hospital Elina de la Serna (pediátricos por guardia); UPA 6 Los Hornos; y el Hospital José Ingenieros (martes y viernes, de 9 a 13).