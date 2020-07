Cuarentena: ¿cómo es la situación de los niños con autismo?

Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, los niños están atravesando muchas dificultades. Sin embargo, hay un grupo que está siendo más afectado por la situación actual: aquellos que padecen trastornos del espectro autista (TEA).

La Organización Mundial de la Salud (TEA) explica: “Los TEA son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral”. A su vez, detalla: “Se caracterizan por dificultades en la comunicación y la interacción social y por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo”.

Diario Hoy consultó a la médica pediatra, especialista jerarquizada en psiquiatría y psicología infantojuvenil, y directora del Centro Modelo de Neurociencias Infantojuvenil (Cienn), Cecilia Di Virgilio, para conocer cómo viven el confinamiento los chicos con TEA.

—¿Cuáles son los efectos del aislamiento en chiquitos con TEA?

—El aislamiento social produce efectos en toda la población y, en el caso de las personas con TEA, las consecuencias son mayores. Por supuesto, esto trajo un impacto subjetivo en los chicos con autismo, principalmente, por sus características. Como tienen diferentes maneras de expresar lo que les pasa, y muchas veces no lo pueden hacer verbalmente, lo manifiestan en la conducta. Uno podría decir que no hay un niño que no esté atravesado por este contexto que moviliza a todos, pero a quienes tienen TEA, los afecta mucho más.

—¿En dónde se pueden visualizar estos cambios?

—En alteraciones en la conducta, nerviosismo, trastornos en el sueño. Los niños con TEA, ante los cambios, pueden hacer crisis desmedidas.

—¿Qué importancia tiene la rutina en niños con TEA?

—Los cambios en la rutina afectan en menor medida a los neurotípicos que a los niños con TEA, porque a éstos la estructura les brinda seguridad.

—¿Cómo se pueden contrarrestar las consecuencias del aislamiento?

—Lo ideal es que las familias puedan mantener el mejor equilibrio emocional como para afrontar la situación de sus hijos. Si ese niño está desestabilizado emocionalmente, ello se replicará en el resto de las personas que conviven con él. Por eso, es importante buscar la armonía, el equilibrio, el apoyo y la orientación de los profesionales.

—¿Qué tipo de actividades se aconsejan para este tiempo de cuarentena?

—Lo importante es que la familia pueda incluir a los niños con TEA dentro de las actividades cotidianas. También es interesante compartir juegos y limitar el uso de las pantallas, porque ponen el foco en eso y desenfocan la comunicación y el vínculo con el otro. Hay que tratar de dejar los dispositivos para la interacción con los terapeutas, profesionales, compañeros, docentes y familiares.

—¿Qué importancia tienen las salidas para este grupo de niños?

—Ellos necesitan salir del entorno de encierro. En la medida de sus requerimientos y posibilidades, nosotros las aconsejamos. En este momento de pandemia es un desafío para todos poder sacar lo mejor de uno y poner nuestros recursos para afrontar la situación. En la medida en que los adultos puedan hacerlo, también estarán ayudando a los niños.