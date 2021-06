Darc Mono, la autocaravana inspirada en el Rally Dakar

Las autocaravanas vienen sembrando furor en los más aventureros. Una de las cualidades más atractivas de este tipo de vehículos es la posibilidad de ­combinar confort con viajes por caminos inhóspitos. En el último tiempo hemos visto muchos vehículos que representan esta idea.



La startup alemana Darc ha elegido 2021 para lanzar al mercado su primer vehículo: la Darc Mono, inspirada en el Rally Dakar. Uno de sus aspectos más llamativos es que ha sido equipada con una suspensión adaptativa personalizada que ha sido desarrollada con KW Automotive, en asociación con un conjunto de llantas de aluminio fresado con neumáticos todoterreno de 36 pulgadas.

Además, está construida sobre un chasis de Iveco Daily 4x4 de 2021.



Esta autocaravana está preparada para ir a cualquier parte, ya que también incluye una barra de acero tubular hecha a medida, un cabrestante de 10 toneladas y una toma de admisión de tipo esnórquel, hecha con fibra de carbono.



Empleando tecnología de Fórmula 1, el monocasco tiene una resistencia estructural “sin precedentes”, una reducción de peso del 35 por ciento y un aislamiento avanzado de temperatura y ruido.

Una verdadera casa móvil



El habitáculo tiene una altura de 2,05 metros, por lo que casi todo el mundo puede moverse de pie con total comodidad. También cuenta con una vista panorámica de 270 grados y una amplia área comedor que se puede convertir en un dormitorio equipado con una cama de dos plazas (tamaño “queen”), la cual se puede bajar cuando se va a utilizar.



No falta un baño completo y una amplia cocina con encimera, varios quemadores, un mingitorio, una heladera oculta e incluso un horno.



La empresa ya informó que las primeras unidades no llegarán hasta agosto, y el precio sigue siendo una incógnita, aunque seguramente barato no será...