El entusiasmo de los chicos superó el frío en el regreso a las aulas

Miércoles frío en La Plata. El despertador en muchas casas de la ciudad volvió a sonar minutos antes de las 7 de la mañana, cuando el sol todavía ni siquiera permitía aclarar el horizonte de los edificios y las diagonales. Llegó una especie de “nuevo primer día” para aquellos chicos de primer o segundo grado, que como consecuencia de la pandemia todavía no completaron ni siquiera un mes entero de clases presenciales en los últimos 18 meses.



Con una sensación térmica que apenas superaba los 2 grados, mamis y papis prepararon las mochilas, corrieron detrás de las tostadas y buscaron la temperatura justa para la leche o el té. Todo un ritual y una costumbre que volvió a cobrar protagonismo en la antesala a la llegada del invierno.



El regreso cuidado a las clases presenciales activó mucho más que el movimiento en las aulas de los colegios. Desde muy temprano, el tránsito y la circulación peatonal confirmaron cierta vuelta paulatina a una “normalidad” que muchos esperan, pero que la pandemia todavía no permite.



En la mayoría de las escuelas de la zona norte del casco urbano, tanto las instituciones privadas, como el colegio Lourdes o Virgen del Pilar, como la estatales, como la Escuela Primaria N° 33 (de 8 y 38) o la Escuela N° 102 (de 7 y 32) priorizaron el cumplimiento de los protocolos y dividieron en burbujas a los alumnos.



Ayer, en efecto, apenas diez chicos de segundo grado concurrieron a la mañana al colegio privado de 15 entre 33 y 34, mientras que la semana que viene otros diez compañeritos de la misma división estarán presentes y el resto recibirá contenido virtual.



En 7 y 32, por ejemplo, las autoridades trabajaron hasta último momento para que no falte nada, y hasta la directora del jardín maternal que está pegado a este colegio salió rápido a las 8 de la mañana para buscar el purificador de dióxido de carbono para poder usarlo desde el primer día del regreso a la presencialidad, ya que dijo que todavía no había llegado a este

establecimiento.

Problemas con el agua en algunas escuelas



Si bien en el sector privado la presencialidad “cuidada” no tuvo mayores inconvenientes para llevarse adelante, en el sector estatal algunas escuelas no pudieron abrir sus puertas como consecuencia del mal estado edilicio, tal como ocurrió con algunos jardines de la zona de Parque Sicardi y la parte sur de La Plata.

En tal sentido, se elevaron quejas hacia los responsables del Consejo Escolar y las autoridades municipales, y no fueron pocos los que reclamaron respuestas al Consejo Escolar que preside Alejandrina Battaglino.