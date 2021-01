De La Plata al resto del país: cómo es viajar en pandemia

A casi diez meses del comienzo de la cuarentena, viajar genera un sinfín de sensaciones, teniendo en cuenta que el coronavirus sigue vigente y los casos continúan aumentando.

Pese a la incertidumbre que provoca el contexto actual, miles de argentinos volvieron a subirse a un ómnibus para poder reunirse con sus seres queridos, a quienes en muchos casos, no veían desde inicios del 2020.

Diario Hoy viajó al interior del país y te acerca las sensaciones y experiencias de los platenses que dejaron la ciudad para disfrutar de unas fiestas en familia.

Primera etapa

Es importante que, antes de adquirir el boleto, los viajeros revisen los requisitos de ingreso de cada destino y así evitar llevarse una sorpresa. Para ello, el Gobierno nacional dispuso de un sitio web (www.argentina.gob.ar/verano), en el que se especifican los permisos solicitados por cada una de las provincias.

La mayoría de los distritos piden tramitar el documento Cuidar Verano, que debe solicitarse con varios días de antelación. Además, las provincias pueden pedir estudios PCR, seguro Covid o la presentación de alguna aplicación local.

Una vez en la terminal platense, los pasajeros tienen que atravesar una cabina sanitizante para luego dirigirse a la zona de embarque. “Esta es la primera vez que viajo desde que decretaron la cuarentena. Tenemos todos los permisos pero lo único que hicieron fue controlarnos la temperatura”, cuenta Julieta a este multimedio desde la unidad que la lleva a La Pampa.

El viaje

Sin servicios de catering a bordo y mantas, “viajar rodeados de personas en una misma caja es raro”, agrega la pasajera.

En cuanto a la seguridad, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) asegura que “viajar en ómnibus nunca ha sido más seguro”. En un documento al cual accedió diario Hoy, el organismo nacional destaca que previo a cada viaje se realiza una sanitización por nebulización, un procedimiento a través del cual se pulverizan productos desinfectantes, generando micropartículas que cubren toda la superficie de la unidad.

En este sentido, los viajeros remarcaron la presencia de personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, quienes se “subieron al micro y lo revisaron antes de que partiera”.

El uso de barbijo dentro del ómnibus es obligatorio, aunque según explicaron los pasajeros “nadie supervisa que lo lleves todo el tiempo”. “Decidimos viajar en la parte de abajo del micro porque hay menos asientos y nos da una sensación de seguridad. También dejamos de ingerir líquidos temprano para no tener que usar el baño, y la verdad es que no nos equivocamos. A la noche vimos que las personas que bajaban al baño no tenían barbijo, y si bien hay elementos de sanitización adentro, no creo que los usen”, señaló José, otro de los pasajeros que viajaba a la llanura pampeana, donde nunca le pidieron los “permisos obligatorios”.

Síntomas de Covid-19

Si bien las unidades circulan con una ocupación máxima del 80%, si algún pasajero presenta fiebre y tos deberá ser aislado del resto de los viajeros y mantener una distancia de seguridad mínima de tres metros, debiendo ventilar la zona donde se encuentre. Asimismo, el chofer deberá comunicarse con las autoridades sanitarias a los efectos de recibir las instrucciones pertinentes.