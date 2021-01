Las películas internacionales que llegarán en 2021

La pandemia nos sacó la oportunidad de ver cine en el cine. Varias películas internacionales decidieron retrasar su estreno hasta 2021 con la esperanza de que, vacuna me­diante y aumento de aforo, el pú­blico regresara a las salas y así al menos cubrir costos de producción.

Este año veremos algunos títulos que pasaron por festivales con gran repercusión, como la esperada Nomadland, de Chloé Zao, con Frances McDormand, Promising young woman, de Emerald Fenell, con Carey Mulligan, y el live action de Cruella, con Emma Stone como la villana. Propuestas animadas como Raya y el último dragón, lo nuevo de Disney, y filmes de acción como Dune, o Sin tiempo para morir, lo nuevo de 007 con Daniel Craig.

También la adaptación de Mortal Kombat, Viuda negra, con Scarlett Johansson, Rápidos y Furiosos 9, una más de la eterna saga. Además, Top Gun: Maverick, el regreso de esta apasionante historia con Tom Cruise, y aventuras con Jungle cruise y Cazafantasmas: más allá, con cameos del elenco original.

Sin grabaciones de series por Covid-19 en Estados Unidos

La pandemia no terminó, y son más de dos docenas de series las que actualmente aguardan reanudar sus grabaciones, mientras que en Los Ángeles los números de contagios aumentan.

Mom, Shameless, Good girls, Brooklyn nine nine, 911, Lone star, American horror story, Grey’s anatomy, y This is us son solo algunas de las producciones que aguardan hasta, al menos el 11 de enero. De esta manera, verán la evolución de la curva de contagios para regresar al set.