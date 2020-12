El regreso de Whoopi Goldberg a la actuación

Whoopi Goldberg, la multifacética actriz afroamericana, una de las pocas intérpretes de color ganadoras de un premio Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, vuelve a la TV y el cine tras un paréntesis en el que estuvo abocada a la conducción de The view.



Al anuncio de Disney+ del rodaje de una nueva entrega de Cambio de hábito, la clásica historia de una cantante, testigo de un asesinato, que se hace pasar por monja en un convento para escapar de los malhechores y termina generando un nuevo movimiento musical en el templo, se suma el estreno de la esperada miniserie The stand, este domingo en StarzPlay. Allí, encarna al mítico e icónico personaje madre Abigail y de la que participan actores como James Marsden, Amber Heard, Alexander Skarsgard, entre otros.



The stand es la adaptación del libro lanzado localmente como La danza de la muerte, novela que ha mantenido en vela a generaciones con su apasionante relato sobre el fin de la humanidad en manos de un virus letal. Su relectura, en pandemia, ha llegado a niveles inusitados.



En The stand, el personaje de Goldberg, Abigail, es la encarnación del bien, y quien guiará, de alguna manera, al grupo de sobrevivientes hacia su destino final. “En el programa interpreté lo que King escribió para mí, una representación sobre lo que supuestamente es ser humano y 40 años atrás, Abigail es más que una persona que trata de unir a la gente, es algo como lo que hago en The view, y es más interesante para mí”, dice a diario Hoy la actriz, fascinada por el rol que le tocó.



“Estuve rogando por 30 o 40 años hacer una historia de horror. Quién puede creer que soy mala, nadie, espero que tengan algo terrorífico para mí. Traté de hacer esto desde que la miniserie original salió, pero cuando surgió la posibilidad esto me encantó porque Ruby Dee tenía mi edad cuando hizo la original. Me encantaría hacer una buena película de terror, es lo que busqué toda mi carrera, más que otra cosa, conseguir un buen susto”, concluye.