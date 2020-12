“El arte aparece para sanar al mundo”

Bajo la dirección de Nicolás Sorrivas, la obra Sobreviviendo a mi baby shower na­rra las vicisitudes de una joven que está embarazada en plena pandemia, cuyos amigos organizan un encuentro en línea que dará para hablar. Este rol es interpretado por Malena Rolón, mientras que Flor Regina encarna a la organizadora del ágape que se volverá una catástrofe. El elenco termina de completarse con Caro Ibarra, Lucas Petracci y Natalia Dobiski.

—¿Bajo qué circunstancias les presentaron el guion?



—Malena Rolón: Esta obra llegó como anillo al dedo. Sin saberlo, Nicolás, el director, me llamó para que interpretara un personaje junto a dos amigas mías. Se trata sobre un baby shower y debía ponerme una panza ficticia. Sin saberlo, estaba embarazada de 3 meses y aún no podía o no quería. Fue un proyecto caído del cielo, una conexión increíble entre esta obra y lo que me sucedía en la vida real. En este rol interpreto a una chica que se llama Belén, una chica que se embaraza a principios de la cuarentena y accede por amor a las mejores amigas para hacer un baby shower online. Así se reencuentra con gente a la que no ve desde hace mucho, sin ima­ginarse todo lo que generarán estos vínculos.

—Flor Regina: Sucedió en agosto cuando me invitaron a sumarse al proyecto hermoso que disfruté del minuto cero. Estábamos en una fase compleja de la pandemia y a su vez estaba inmersa en otros proyectos virtuales.

Entonces me dio mucha alegría tener la chance de trabajar, sobre todo hacerlo con gente muy querida y respetada. En la obra, interpreto a una chica llamada Lola, es un personaje muy divertido de ejecutar. Es cantante de cumbia y a partir de un reality se hizo famosa. Este rol me hizo ver unas cosas de otras formas. Tras unos años de no ver a sus amigos por las giras, se rencuentran en un baby shower online. Pasa por tantos estadios que es lo más interesante. No tiene nada de mí, es bastante alejada de mi estilo y eso me divierte tanto. Además, nunca grabé una cumbia e hice una canción dentro de la obra. Estas son las cosas maravillosas que nos regala esta profesión como vivir otras vidas, recorrer otros espacios, llevar otros zapatos, y es lo que agradezco, día a día.

—¿Cómo vivieron este momento inusual de la humanidad?



—M.R: Fue inesperado. Además, quedé embarazada. Al principio tenía mucho miedo, por otros momentos estaba agradecida porque podía estar en casa. Fue raro el hecho que mi marido no pudiera estar en las ecografías. De igual forma, estaba por empezar una gira y no sé si hubiera podido mantener el ritmo. También creo que todo sucede por algo.

—F. R: Fue una época muy difícil y lo sigue sien­do hasta hoy. No solo afecta a los artistas sino a todos en general pero sin dudas nuestro rubro fue golpeado y azotado. Como siempre, todos intentamos reinventarnos o seguir adelante. Sin dudas el arte es necesario y esencial, la gente se volcó a esta disciplina para ­sobrellevar este momento que nos toca vivir como sociedad y humanidad. Me volqué al universo digital para formarme, di clases y ejercí un arte en otros lenguajes, comunicar y transmitir a pesar de todo. El arte aparece para sanar al mundo y en esta pandemia quedó más que claro.

—¿Qué proyectos tienen a futuro?



—M.R: La maternidad, al menos por lo que queda del año. Por lo pronto, mis prioridades cambiaron pero quiero volver al escenario lo más pronto posible porque es mi deseo, mi pasión y lo que me motiva a seguir con vida básicamente. Es por ello que no podría postergarlo mucho tiempo más y me encantaría que Zoe, mi hija que viene en camino, crezca entre camarines, ensayos, butacas y teatros porque me parece maravilloso.

—F.R: Además de esta obra, estoy en El método ru­so, que es una serie que creamos con Male Ro­lón y un gran equipo. Se transformó en el objetivo para mantenerme activa en la pandemia. Estamos cerca de sacar el tráiler y podrán disfrutarlo.

—¿Cuál es su visión sobre la escena actual?



—F.R: Ya era difícil llevar gente al teatro antes de la pandemia por razones económicas y esto se agravó ahora con la situación general. También hay que ir paso a paso, minuto a minuto. Si vemos lo que pasó con el resto de los países europeos o Estados Unidos, no es esperanzador el panorama futuro. Creo que no volvemos al teatro con absoluta normalidad por un largo rato. Esperemos que la vacuna o el medio que sea traigan paz y tranquilidad. También que, despacio, podamos volver a nuestro trabajo, a los camarines, como siempre.

—¿Por qué recomendarían esta obra?



—M.R: Primero, es muy graciosa, de principio a fin. Tiene un elenco talentosísimo. Somos muy amigos. Considero que refleja lo que nos pasó a todos, cada personaje es diferente.