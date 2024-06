De no creer: una supercomputadora argentina se encuentra sin uso por falta de conexión

La supercomputadora Clementina XXI, adquirida en 2021 por cinco millones de dólares, se encuentra desconectada por la falta de un transformador de media tensión y no funciona desde hace siete meses.

La máquina se aloja en la sede central del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y cuando esté en funcionamiento podrá realizar quince mil trescientas millones de millones de operaciones matemáticas elementales por segundo.

“Esa computadora requiere de una potencia muy alta de consumo y no tenían esa potencia en el SMN, por lo que Edenor tuvo que poner una estación. Hace mucho tiempo que están atrás de eso”, le dijo a diario Hoy uno de los científicos expertos en computación que sigue día a día el avance de las operaciones de la gran máquina.

A su vez, el profesional puntualizó: “Se suponía que estas cosas yo se sabían más o menos, que la máquina iba a estar en octubre del 2022, y ya desde ese momento se podrían haber hecho todos los trámites, pero no se avanzó y la máquina sin electricidad no funciona. No la podés prender de a apartes porque es una máquina compleja”.

El nombre de la supercomputadora se inspira en “Clementina”, la primera computadora de uso científico que se instaló en el país en 1960, bajo la gestión del científico y matemático Manuel Sadosky.

“En definitiva, la máquina está parada ahí y es un desperdicio total, porque una de esas máquinas tiene un tiempo aproximado de cinco años, entonces vos calculá que se invirtieron cinco millones de dólares y dura cinco años- ¿Cuánta plata son seis meses, siete meses? Es un montón de plata, es una locura. No hay luz y no podés prender partes por contrato porque a su vez es una máquina demasiado compleja”, completó el experto.