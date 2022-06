De Romero a Villa Elvira: quieren que haya más colectivos a partir de la nueva licitación

Mientras la ciudad sigue su curso al ritmo del fin de semana largo, el transporte público para este domingo, Día del Padre, no deja de ser un tema recurrente entre los vecinos, ya que buscarán movilizarse para compartir el almuerzo o la cena con sus seres queridos. En tal sentido, durante los últimos ocho meses (desde que se levantaron las restricciones por la pandemia) no fueron pocos los que notaron que en el horario pico, entre las 7.30 y las 8 de la mañana, las unidades van tan llenas que en algunos casos no llegan a parar.

Por todo esto, tanto desde la Comuna como desde un sector de uno de los bloques del Concejo Deliberante, se puso sobre la mesa de debate para el segundo semestre del 2022 el llamado a licitación y la renovación de los contratos con las empresas, que en la actualidad brindan el servicio de transporte público, llevando y trayendo a los platenses de una punta a la otra de la ciudad.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, la intención es lograr más unidades presentes con mayor frecuencia y presencia en las paradas de Romero y de Villa Elvira, por donde pasan los colectivos de las líneas Este y Oeste.

Los pliegos de licitación se firmaron en septiembre del 2012, con un plazo de vigencia de diez años y justamente en el curso de este 2022 se están venciendo.

Si bien como primera medida se buscará extender el servicio a través de una prórroga tácita, que podría durar desde un mes hasta dos años de ser necesario, el debate está planteado en la necesidad de mejorar el servicio y de sumar más colectivos a las calles.

En la actualidad, hay 352 colectivos que dependen exclusivamente de la Secretaría de Transporte local, cuyas licitaciones son facultad exclusiva del ejecutivo municipal, con previo paso en el Concejo Deliberante.

Las empresas que circulan por las calles de La Plata y a las que se les vence el contrato este año son la 9 de Julio (las líneas 561 y 508); la Microexpress SA (explota los ramales 12 y 13 de la línea Este de colectivos); la empresa Unión Platense (Norte, Sur, 520); Expreso La Plata Buenos Aires (explota los ramales 14, 15, 16, 18, 61, 80 de la línea Este) y Fuerte Barragán (506).

En tanto las empresas de los colectivos 200 y 300 son de índole provincial, por lo que sus contratos se van renovando de forma distinta a las líneas comunales, que abarcan la mayor parte del servicio.

El Pliego 26/10 indica que el plazo de licitación comienza a correr con la firma de los contratos por diez años que se hicieron en septiembre del 2012. De acuerdo a lo informado por fuentes comunales, donde más se está requiriendo el servicio de transporte público es en las localidades de Villa Elvira, Sicardi, Romero, San Carlos, Abasto, Etcheverry y Olmos.

Hoy, por lo pronto, habrá colectivos con la misma frecuencia de un fin de semana: una demora promedio de entre 8 y 12 minutos según el ramal en las principales paradas del centro.