Dejar el país, una tendencia que toma fuerza en los momentos de crisis

Desde hace algunos años, las redes sociales se convirtieron en plataformas de intercambio de información para muchos argentinos que buscaban dejar el país y no contaban con las herramientas para animarse a emigrar.



Ya sea a partir de la ciudadanía extranjera o mediante las Visas ofrecidas por otros países, la posibilidad de vivir en el exterior se volvió una realidad. No obstante, los obstáculos burocráticos, económicos y emocionales se volvieron más complejos con la llegada del coronavirus y la consecuente crisis financiera y sanitaria.



Para Ignacio Balladares, vivir en el exterior es un “sueño que en algún momento podrá cumplirse”. En diálogo con diario Hoy, el platense explicó: “Llevo años tratando de conseguir un turno para tramitar la ciudadanía italiana, pero las solicitudes superan con creces el número de cupos habilitados por el Consulado. La opción para mí y para mi novia era intentar obtener una Visa Work and Holiday; estábamos a punto de irnos, pero llegó la pandemia”.



“De cualquier manera, seguimos visitando diferentes sitios web y estamos en varios grupos de Facebook donde los argentinos comparten su experiencia. Estos grupos sirven un montón porque te permiten acceder a detalles importantes y a su vez te motivan para seguir luchando”, añadió.



En este sentido, cabe destacar la labor de Marcos Aguirre, quien creó el grupo de Facebook “Argentinos por emigrar a España o Italia” cinco años después de haber dejado el país.

Hoy en día, el espacio cuenta con más de 20.000 miembros y brinda información de gran utilidad para quienes planean irse de Argentina.



Consultado por este multimedio, el arquitecto y decorador de interiores destacó que la “situación económica y la inseguridad” son los dos factores que predominan entre los que buscan emigrar.



Luego de haber dejado el país en 2011 con su mujer y sus dos hijas pequeñas, vivió en Costa Rica y Panamá. Hoy el argentino radicado en España asegura que uno de los mayores desafíos es “lograr establecerse en un país donde puedas sentirte cómodo y con las condiciones para proyectar un futuro. Muchos lo consiguen y otros no. No es fácil insertarse en una nueva sociedad con costumbres y una cultura diferente”.



Luego de seis años, él y su familia lograron estabilidad económica y devolver el dinero que habían pedido prestado. “Cuando cuento esto tengo dos sentimientos encontrados: mucha alegría por ver a mi familia bien y lograr los objetivos deseados, y mucha tristeza porque no pudimos lograrlo en nuestra querida Argentina”.



Más allá del preconcepto que cada persona tenga sobre el destino al cual se dirige, Aguirre recomienda mantener las expectativas bajas e ir paso a paso. “Primero uno tiene que pensar que esto es un volver a empezar. Creo que hay que emigrar pensando en lo básico: techo, comida y trabajo”, afirmó.



De acuerdo a un estudio realizado por la UADE a mediados del año pasado, el 75% de los argentinos evaluó la posibilidad de emigrar del país. En este sentido, cabe destacar que, si bien las consultas para dejar Argentina aumentaron en el último tiempo, la situación sanitaria global complejizó mucho más el panorama.



“Sinceramente, en este momento no recomiendo afrontar un cambio tan grande. En España la situación es dura. Todavía estamos intentando arrancar y, cuando damos dos pasitos hacia adelante y pensamos que todo empieza a solucionarse, vuelve el coronavirus y volvemos a estancarnos”, remarca el argentino.



La ciudadanía como posibilidad



Ser reconocido ciudadano europeo puede abrir las puertas al viejo continente y facilitar el ingreso a países de otras regiones del planeta.



Por la pandemia, las sedes consulares de Italia en Argentina dejaron de brindar nuevos turnos para solicitar la ciudadanía, una tarea cada vez más dificil.



“Tener una ciudadanía europea te ayuda a que puedas entrar sin límite de tiempo, como pasa con los turistas que pueden quedarse 90 días, pero tampoco es garantía de que te va a ir bien”, asegura Aguirre.



Pese a ello, miles de argentinos buscan ser reconocidos por España o Italia, las principales colectividades europeas en el país. En diálogo con Hoy, Filippo Romano, cónsul general de Italia en La Plata, explicó: “Históricamente, cuando se enfrenta un período con mayores dificultades, como pueden ser las económicas, siempre podemos ver un aumento de descendientes de italianos que intentan solicitar el reconocimiento de la ciudadanía. Esto es algo que pasó en los años 2000, 2001 y 2002, y se está repitiendo claramente en estos últimos tres años”.



Consultado por este multimedio, Romano anticipó que desde hoy volverán a habilitar el sistema de Prenota Online. “En esta primera etapa, el servicio estará disponible solo para las solicitudes de reconocimiento de ciudadanía directa, es decir, para los hijos e hijas mayores de edad de padres que ya sean reconocidos como ciudadanos italianos”, sostuvo Romano.



Según informó, la primera fecha disponible para presentar la carpeta será el 1° de abril. “Vamos a brindar turnos para los días lunes, martes, jueves y viernes”, agregó.



Si bien la sede consular platense recibe cerca de 3.000 solicitudes anuales, durante 2020 sólo se entregaron 900. “Tuvimos que cerrar el sistema de prenotación online a partir de marzo y empezamos a recibir a quienes ya tenían turno previo”, sostuvo.



En tanto, desde el Consulado aprovecharon el cese de actividades para recortar el plazo de demora en cuanto al reconocimiento de la ciudadanía. “Aunque la ley italiana nos da hasta 24 meses para completar el procedimiento, hoy estamos trabajando en un plazo de 18 meses”, concluyó.