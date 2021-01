Vialidad exige que se retiren los arcos sanitizantes

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, envió un acta de intimación al Municipio para retirar los arcos sanitizantes en un lapso de 48 horas. El reclamo llegó después de los sucesivos reclamos de los vecinos platenses sobre su peligrosidad y el cuestionamiento de algunos especialistas acerca de su utilidad como medida preventiva ante la pandemia por Covid-19.

Según el acta enviada al Palacio Municipal, los arcos sanitizantes “no se ajustan a lo normado por la Ley 6.312 en zona de camino, resultando además peligrosos para la seguridad vial”.

Luego, Vialidad exige que los saquen en el término de 48 horas “bajo apercibimiento de requerir el auxilio de la fuerza pública para proceder a la remoción, conforme a lo establecido en el artículo 29° de la Ley 7943/72”. En caso de incumplimiento, las autoridades bonaerenses advirtieron que podrían retirarlos por la fuerza.

Instalados en la rotonda de la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires y en la intersección de Camino Centenario con Cantilo, los pórticos arrojan agua con desinfectante sobre los vehículos que pasan por debajo de la estructura. La iniciativa de Mauro Palummo, secretario de Proyectos Especiales de la Comuna, comenzó a funcionar como “prueba piloto” en esos dos accesos claves de la comuna para los conductores que viajan habitualmente a Capital Federal.

Poco después de su puesta en funcionamiento, un grupo de vecinos reunió reclamos acerca de su peligrosidad en materia vial y elevó las quejas a la Dirección de Vialidad.

Los representantes del organismo provincial se acercaron a los pórticos para constatar las razones de los pedidos y finalmente decidieron emitir su comunicado de apercibimiento. “Todo trabajo, instalación o contrucción en Zona de Camino de la Red Provincial requiere expresa autorización de la Dirección de Vialidad”, dice el comunicado.

Además el texto, que lleva la firma del ingeniero Carlos

Delbueno, señala la existencia de “carteles led no autorizados”.

En caso de que la Comuna no retire los arcos sanitizantes, las autoridades se harán pasibles de las penalidades establecidas por la Ley. “De igual modo deberá abonar los gastos que demande el retiro/ modificación/demolición de lo construido sin autorización o en contravención a las disposiciones vigentes, no responsabilizándose esta Dirección por el estado en que pudieran quedar los elementos retirados o su pérdida parcial o total”, cierra el acta.