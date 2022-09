Delirio por el Mundial en La Plata: cuadras de cola para conseguir figuritas

A poco del Mundial de Fútbol en Catar la locura por completar el álbum de figuritas crece cada vez más y la ciudad de La Plata no escapa a eso. Testigo de este fenómeno social fue el barrio de 4 entre 44 y 45, donde se formó una enorme cola de personas a la espera de conseguir paquetes a 140 pesos.

La cola comenzó a formarse a las 5 de la mañana y familias enteras hicieron un pequeño acampe para no quedarse sin sus ansiadas fi­guritas.

“Se empezaban a colar, pero los que llegamos temprano no dejamos que se meta nadie. Salí a las 6.30 de mi casa y ya había una cuadra de cola. Llegué antes de las 7 pero trajeron 10 cajas nada más, que traen 1.000 paquetes cada una, pero solo vendían 50 sobres por persona”, marcó a diario Hoy, Luciana, una joven madre que se acercó a comprar para su niño.

Es que, con el furor, muchos comercios subieron el precio, pero en el mayorista se conseguían a 140 pesos cada sobre, al tiempo que en otros sitios llegan hasta los 300 pesos. Eso motivó a que mucha gente decidiera acercarse tan temprano.

“Un hombre se vino de Ensenada, había faltado al trabajo para hacer la fila, pero allá los había pagado 250 pesos”, marcó la joven.

Para las 10, los dueños del comercio debieron salir a dar la peor noticia: no había quedado stock y así lo señalaron en un cartel que pegaron en la puerta del local para desilusión de muchos que no pudieron ir más temprano. “Todo esto para que no nos toque Messi”, se lamentó un nene junto a su mamá.

“Es una vez cada tanto, mi nene se emocionó con el Mundial y quiere tener el álbum como todos sus compañeros de la escuela. Por eso vine a ver si le puedo conseguir varios paquetes y se los voy administrando”, marcó a su turno Julieta, que hizo la cola.

La locura por completar el álbum es tal que hay comerciantes que tomaron otro camino, más simple y tecnológico, adecuado a los nuevos tiempos. Tanto en la zona centro, como en City Bell, decidieron armar grupos de WhatsApp con los clientes para informar cuando recibían una nueva tanda de figuritas.