El cine según Kenneth Anger

Para muchos fue la mala influencia de Mick Jagger y Keith Richards y el adepto más fiel al “Mago Negro” británico, Aleister Crowley. Lo cierto es que Kenneth Anger nació el 3 de febrero de 1927 en California, hijo de padres millonarios. Durante su adolescencia, rompió con su familia para entregarse a sus dos íntimas pasiones: el cine y la lectura reverencial de Crowley.

A lo largo de su trayectoria, tuvo que defenderse de numerosas críticas que menospreciaban sus películas como vehículo para propagar la filosofía de Crowley. No obstante, Anger tenía una visión particular del cine: “Creo, sí, que el cine puede ser concebido como un instrumento mágico. Puede crear un trance, una hipnosis. Yo trabajo con el inconsciente, no soy cineasta narrativo, que usa personajes y una trama. Trabajo como si estuviera dentro de un sueño”.