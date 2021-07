Denuncian falta de internet en varias zonas de La Plata

En la actualidad y más por la pandemia, es necesario contar con una conexión a internet para trabajar y estudiar. Sin embargo, hay zonas de La Plata que no pueden tener ese privilegio, ya que denuncian que no cuentan con el servicio desde hace semanas. Destacan que nadie se hace cargo.



Según le denunció una vecina a diario Hoy, desde hace semanas que el servicio no funciona pese a pagar las boletas. Y apuntan contra la empresa Movistar, quien no se hace cargo de la problemática: "No tenemos respuesta. Cobran una cuota carísima y no atiende nadie. Tenemos a los chicos en exámenes virtuales", le destacaron a este multimedio. El problema señalaron está ocurriendo en los barrios Altos de San Lorenzo y Villa Elvira.