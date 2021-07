Twitter anunció el fin de Fleets a los ocho meses de su llegada

A poco tiempo de cumplirse un año de su llegada, la plataforma Twitter quitará de las posibilidades al momento de crear contenido a los "Fleets" el próximo 3 de agosto.

"No hemos visto un aumento en la cantidad de personas nuevas que se unan a la conversación con Fleets; no como esperábamos. Debido a esto, Fleets ya no estará disponible en Twitter a partir del 3 de agosto", argumentaron desde Twitter Latam.

Por otro lado, y no menos importante, la cuenta Twitter destacó a modo de broma: "lo sentimos o de nada". Desde su llegada en el pasado mes de diciembre de 2020, buscaron competir directamente con la red social Instagram.

Acerca de la creación de los Fleets, fueron considerados: "Como una forma momentánea y de menor presión para que las personas compartan sus pensamientos fugaces. Esperábamos que Fleets ayudara a más personas a sentirse cómodas al unirse a la conversación en Twitter".