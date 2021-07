“El Municipio dice que no hay plata para cuatro caños de 400 milímetros”

Otra vez los vecinos de la zona sur de Villa Elvira, que viven en el límite del Barrio Aeropuerto con el Barrio Frisón, sufrieron las consecuencias de la falta de inversión del Municipio, ya que dos calles quedaron prácticamente intransitables con la lluvia que se registró el pasado lunes.

En esta ocasión, una de las vías más perjudicadas fue calle 617, donde se acumuló agua y se desbordó una zanja, provocando que los autos y los vecinos que viven en el barrio no puedan pasar.

Además, las ambulancias ya no quieren transitar por la zona y hubo personas que aseguraron que, como consecuencia del mal estado del pavimento, los Bomberos llegaron tarde a apagar un incendio, dado que tuvieron que utilizar otras calles y dar muchas vueltas para lograr ingresar el autobomba.

“En la calle 5 y 617 se generó un barrial enorme después de las lluvias del lunes. Hace más de diez años está este problema, que ahora se agravó por una pérdida de agua. Es una enorme cantidad de agua que se está perdiendo, y que cada vez que llueve se acumula con el agua estancada en la calle y se hace todo intransitable”, explicó Julio Guiñazú, uno de los que levantó la bandera para que se saque un basural que se pretendía instalar en la zona de 3 y 616, buscando así evitar que el lugar sea usurpado.

“Llamamos muchas veces y desde la Municipalidad nos dijeron que no tienen plata para comprar cuatro caños de 400 centímetros y así poder lograr que drene el agua y que no se forme este barrial”, comentó el vecino.

“En las calles se forman lagunas y nadie piensa o hace un drenaje como corresponde para que el agua no se quede estancada en el medio del paso. No se puede transitar y no hay respuestas a la vista por parte del Municipio”, expresó el hombre que se ve afectado como tantos otros por la falta de inversión en esta zona de la ciudad.

Personas aisladas

Norma es la madre de un joven que tiene una discapacidad para movilizarse y requiere que ingrese la ambulancia para asistirlo. Vive en 617 entre 4 y 5, a metros de donde quedó prácticamente intransitable el lugar.

“Ya me han preguntado varias veces por dónde tienen que pasar, porque no quieren entrar por la calle de mi casa”, le contó a diario Hoy la frentista ayer en el lugar.

Al igual que ocurre en el Barrio Frisón, en la zona de 32 entre 155 a 161 se repite la escena con el estado del pavimento. Algo que también ocurre en el barrio 10 de Mayo de Romero o en 58 entre 148 y 149 de Los Hornos.