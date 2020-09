Desbordes cloacales en Villa Elvira

Las familias del barrio platense de Villa Elvira están cansados de vivir entre el olor y el desborde de las cloacas que afecta a diferentes zonas y, además, termina incluso dentro de sus casas.

En la zona de 121 y 82 la pérdida es tan grande que hasta provocó roturas en la calle, eso hizo que algunos autos queden estancados y los vecinos tengan que sacarlos a los empujones para no romperlos. El reclamo lleva cerca de seis meses y no hay respuestas.

“Las cloacas se desbordan y, al no bajar, termina toda la suciedad adentro de las casas. Ya no sabemos qué hacer, desde ABSA dicen que van a venir pero ya tengo varios reclamos hechos y no aparecen”, manifestó Silvia Díaz, una de las frentistas afectadas en diálogo con diario Hoy.

Mientras tanto, a pocas cuadras de allí, sobre diagonal 620 de Barrio Jardín, hay otro desborde cloacal que no tiene solución hace más de medio año.

“Además, hay que sumarle que no hay alcantarillas y las que están en calle 80 están tapadas. Este problema viene siendo denunciado a la Delegación, y con reclamos a la empresa ABSA desde el mes de febrero sin tener soluciones”, dijo Mónica, una de las vecinas que denunció el problema.