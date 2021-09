Después del milagro, hablaron los vecinos del barrio UPCN

Vivir en el barrio UPCN de Villa Elvira representó un privilegio durante muchos años en La Plata. Sin embargo, hace un tiempo que los vecinos vienen reclamando mejoras y mantenimiento porque aseguran que ya ni los cortadores de pasto de las veredas de tierra pasan por este lugar. El martes no hubo una tragedia por milagro.

Un obrero que estaba trabajando en una presa tercerizada en 88 y 6 ajustando parte del tendido eléctrico terminó cayendo contra el piso desde una altura de más de siete metros, ya que la columna en la que estaba trabajando cedió por no tener una base sólida.

Se trata de Fernando Rano, quien todavía se recupera en el hospital San Martín.

Un equipo periodístico de diario Hoy recorrió la zona y dialogó con los vecinos, quienes en su mayoría denunciaron el mal estado del pavimento, las bases de las columnas picadas por el óxido y la falta de mantenimiento del césped, que se agrava ante la llegada de una de las estaciones más cálidas del año.

“Hace unos días vino una camioneta de la Municipalidad y observó una columna que está cerca de la esquina de 6 que está inclinada y a punto de caerse. Hay que decir las cosas bien: las columnas y los postes de madera están podridos en la base. Eso hace que pierdan estabilidad y se puedan caer como pasó el otro día”, detalló el hombre que teme por su auto azul que duerme todos los días sobre el cordón de la calle 89 y el cualquier momento podría terminar aplastado por otra columna en mal estado.

“Una sola vez vi que una cuadrilla de la delegación vino de noche a cambiar las lámparas y arreglar las cosas, cuando los vecinos estaban adentro de sus casas. Será que no quieren cruzarse con los vecinos para no recibir las críticas y los reclamos”, ironizó Velázquez en alusión a los empleados de la delegación de Villa Elvira, que está a menos de diez cuadras de este barrio.

“Acá tenemos el Jardín del barrio cerca de 7 y 89. Hay un pozo grande en donde pasan los chicos y juegan. Hay un poco de responsabilidad de la gente que no cuida, pero también del delegado que no puede arreglar los pozos en la entrada al barrio. Queremos la mejoría del barrio, porque ya ni siquiera cortan el pasto. Tenemos que reconocer que pasan a barrer, pero se junta mucha basura porque no pasan todos los días. Es un barrio chico y no les costaría nada juntar la basura todos los días”, explicó el vecino que vive sobre calle 89.