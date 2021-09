A Tolar Grande, Salta, se ingresa vacunado o con PCR negativo

La pequeña localidad ubicada en el departamento Los Andes, en la puna salteña, sorprendió con la decisión de cerrar sus puertas a todos los que aún no estén vacunados o no presenten un test rápido o PCR negativo, algo que no sucede en ningún otro lugar del país, ya que de alguna manera impediría la libre circulación de las personas en un momento en el que no existen restricciones de ese tipo.

La medida se tomó a través de una resolución municipal avalada por el Comité Operativo de Emergencia (COE) local y el Concejo Deliberante. Y según su intendente, Sergio Villanueva, se dio aviso al COE provincial, que los autorizó.

“El COE resolvió el ingreso al pueblo con el carnet de vacunación y el DNI que certifique la identidad, o un PCR o test rápido negativo”, confirmó Villanueva y añadió que por la distancia que hay con los hospitales más importantes prefieren seguir cuidándose porque “con un contagiado que se pone mal es muy complicado llegar a Salta”. De todos modos, aclaró que la medida la tomaron “sabiendo que ya la mayoría de la gente está vacunada y no va a generar mayores complicaciones”.

El poblado en cuestión, ubicado sobre la ruta provincial 27, que creció a la vera del Ferrocarril Belgrano, en el ramal C 14 que cruza a Chile por el Paso Internacional de Socompa, tiene solo tres concejales que dijeron que la medida se tomó en conjunto con los pobladores.

“Nosotros somos parte del COE municipal, y todos dimos el visto bueno porque tiene que ver con el cuidado de nuestra gente”, dijo la concejala Gabriela Cruz, aunque aclaró que se flexibilizó un poco la circulación “porque antes estábamos dejando pasar solo con los estudios negativos. A la entrada controla la Policía y pide esos papeles, el que no los tiene no puede pasar”, explicó.