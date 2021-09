Guillermo Coda: “Lo importante es que haya algo copado o interesante para decir”

Nacido en La Plata, su amor por el arte lo llevó a adentrarse en la música. Así lo hizo el guitarrista Guillermo Coda, que integró la banda Peligrosos Gorriones. También oficia como solista y ahora se prepara para una presentación estelar en El Sueño del Pibe, una formación artística que reversiona canciones de Sumo. La cita obligada será este domingo a las 17, en el marco del festival de la primavera que tendrá lugar en la calle Nueva York de Berisso.

—¿Qué se traen entre manos para este momento de volver al ruedo en el marco de las aperturas paulatinas y eventos al aire libre?

—Haremos lo mismo de siempre. Es decir, juntarnos a hacer música.

—¿Cuáles son las sensaciones que te atraviesan?

—Estoy con ganas y un poco de ansiedad.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—En algunas ideas, otras melodías, canciones nuevas, de autoría propia, en otras de Francisco Bochatón, temas de los dos...

—¿Qué opinión te merece la escena actual?

—No estoy muy al tanto de las nuevas tendencias, ¿las hay? (risas). Bueno, siempre hay algo... Además, acá en la ciudad recién se está empezando a abrir el juego, por lo que la cuestión aún es virtual. Te puedo decir que escuché una banda que se llama Beak, me la recomendó un amigo y me gustó. De todas formas, sigo escuchando los clásicos, o mejor dicho, mis clásicos, y trato de hacerlo decentemente, es decir, no escuchar música en el teléfono.

—¿Y sobre las nuevas formas de producción?

—Lo importante es que haya algo copado o interesante para decir, después vemos la producción. Podés grabar y editar desde la comodidad de tu casa y me parece buenísimo. También tener la chance de ir a un estudio, ensayar y tocar en vivo. Son todas facetas de lo mismo: componer y compartir la música. En cuanto a los lanzamientos, la cuestión es dinámica, la onda es adaptarse y lo hago. Lo que no entiendo mucho es este concepto de view (ver)... ¿La música se sigue escuchando? ¿O algo cambió y nadie me avisó?