Pablo Echarri: "Es difícil ser peronista"

El actor Pablo Echarri alzó la voz y se refirió al conflicto interno que está viviendo el Gobierno Nacional, tras la derrota en las PASO del último domingo. En diálogo con Jorge Rial, destacó "que se están viviendo momentos de mucho nervio" tras las elecciones.

"No es fácil ser peronista", afirmó y destacó que esta crisis se desató por la derrota electoral: "Genera momentos de convulsión que no se acomodan fácilmente, no terminan en un instante". Más allá de esto, se mostró "expectante, nervioso y ansioso" por el fin de la crisis.

"Por lo menos en mi idea y expectativa, es que se vaya construyendo verdaderamente un acuerdo interno, sólido, para poder expresar una propuesta superadora para noviembre". Y agregó: "Estos dos meses hay que utilizarlos para establecer bases y renovar votos de confianza".