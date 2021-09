Federico Rotstein estrena en salas su película

Satori sur, documental sobre Miguel Grinberg, dirigido por Federico Rotstein, se verá en el Malba de Buenos Aires los jueves a las 19 y los sábados a las 18, con su mirada necesaria y clave sobre uno de los referentes locales de la contracultura de todos los tiempos. Diario Hoy dialogó con el realizador para conocer el proceso de trabajo.

—¿Cómo vivís el estreno presencial tras mostrarla online y en festivales?

—Con mucha alegría, de hecho la vi el sábado en el Malba, no había vuelto al cine, excepto algo en el Bafici, y me acordé por qué me gusta tanto ir al cine, es una experiencia diferente. Y me hizo pensar un poco porque ahora todos tenemos en casa el dispositivo para ver bien en términos de calidad, antes no pasaba y el cine siempre ganaba en cuanto a calidad; pero lo que no tenemos en casa es la experiencia comunitaria con la gente alrededor. En tu casa la experiencia está contaminada de la vida, interrupciones, y por eso me gustó volver. Hay algo que pasó, primero volvieron las películas a las salas y los espectadores, de a poco. Pero siempre es una alegría que esto pase, porque pensé que no se iba a dar y se dio, y compartimos con la familia de Miguel; hay algo que está muy bueno.

—Que se dé en el Malba una película sobre Miguel, ¿tiene más sentido?

—La película responde un poco eso, empezar con su cumpleaños 80 en el CCK tiene un valor, porque él, viniendo de la contracultura, lo hace en un centro cultural del Estado. Creo que la película empieza cuando él ganó, llegando al final le festejan el cumpleaños en la meca de la cultura porteña rodeado de celebridades. Él en su ley ganó, reconociéndolo como una figura de la cultura, no sólo de la contracultura. Lo del Malba es parte de lo mismo, que un lugar así lo reconozca es otro triunfo.

—¿Cómo imaginaste la estructura y el recorrido?

—Siempre tuve en claro que no iba a contar todo como un link de Wikipedia, no es un ensayo, es una película.