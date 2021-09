Juan Ingaramo: “Tengo el privilegio de poder disfrutar de todas las músicas”

Oriundo de Córdoba, Juan ­Ingaramo se embarcó en una aventura artística representada en una gira que lo lleva por el interior del país, a través de un show intimista.

Con su producción titulada La batalla, el cantante llega a la ciudad de La Plata, donde dará un concierto que será una cita obligada. La función será esta noche, en 58 entre 10 y 11.

Durante una entrevista, recorrió su trayectoria y detalló las vicisitudes de su show.

—¿De qué manera volvés a los ­escenarios?

—Con mucha alegría, felicidad, tomando consciencia sobre lo que significa estar haciéndolo de nuevo después de este tiempo que todo estuvo tan bravo. Te diría que estoy disfrutándolo más y disfruto de lo hermoso que es.

—¿Cuáles son las producciones que estarás presentando?

—Se trata de mi último disco, que salió en mayo de este año, llamado La batalla. También estaremos tocando canciones de antes y otras de después. Además de algunas nuevas que no salieron pero lo harán muy pronto.

—¿Qué te traés entre manos para este show?

—Será un concierto donde tocaré el piano y pondré la voz, donde podrán escuchar las canciones de forma despojada y original, es decir de tal y como las concibo en mi casa. De alguna manera, es una invitación a escucharlas de forma previa a la producción y toda la cuestión. Se trata de un evento donde vamos a poder charlar, interactuar; es bastante dinámico, profundo, divertido. Ya he tocado en cinco ciudades y ha sido una experiencia muy enriquecedora.

—¿Cuál es tu opinión sobre la modernidad en las formas de producción?

—Me resultan positivas porque me exigen que genere más música. Eso es lo que más me gusta, hacer música. Además de editarlas, sacarlas, para que la gente las escuche. En ese sentido lo disfruto y lo vivo de forma positiva. Como oyente, es distinto porque pasa más rápido, y sucede eso mismo con la vida en general. Ahora estamos todo el tiempo viendo una pantallita, donde las historias duran 24 horas. Eso nos terminó rigiendo la vida. Sobre la escena actual, puedo decir que soy fanático de muchísimos proyectos. Tengo el privilegio de poder disfrutar de todas las músicas, de todos los géneros, las generaciones y, de alguna manera, me inspiran. Estamos en un gran momento, representan a nivel internacional y acá también hay una movida, artistas nuevos. Lo festejo.

—¿Qué sensaciones o expectativas tenés para este show?

—Siempre son altas porque es una plaza que a mí me gusta mucho, siento una conexión particular. No sé si es porque me hace acordar a la movida de Córdoba o esas cosas de la juventud, del estudiante, lugares más pequeños que la gran ciudad o capital. Siempre es un placer ir a La Plata, suena cassetero pero es real. Las primeras veces que fui fue en La Rosa China, luego por Guajira, llegamos al teatro Ópera, un estadio Único, y siempre es muy linda. Es un público fiestero y particular.

—¿Qué canciones no pueden faltar en tu repertorio?

—Eso no puede ser lo mismo para mí que para algún fanático. Por supuesto que estarán los cortes del último disco. De igual forma, no voy a dar muchos detalles para no spoilear. Vengan y lo escucharán.