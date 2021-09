Flor de la V deberá pasar por el quirófano

Florencia de la V destacó que deberá realizarse una operación, durante la emisión del programa En A la tarde, donde hace de panelista. La misma destacó que deberá someterse a una intervención, ya que sus prótesis mamarias están fisuradas.

"Hay algo que me parece importante con el tema del cáncer. El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía, que por la pandemia, no me hacía desde hace mucho tiempo. Me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis", destacó. Además afirmó que siempre es necesario hacerse un control de mamas y que próximamente se operará.