Destacan que el Covid genera erecciones permanentes en el pene

El coronavirus sin dudas se ha convertido en una verdadera pesadilla en el mundo, pero en las últimas horas se ha confirmado a través de un estudio, que el pene puede sufrir alteraciones. Según destacó la investigación, una de las consecuencias que puede dejar son erecciones permanentes que pueden durar 4 horas. Esto puede terminar en una necrosis, siempre y cuando ocurra en reiteradas veces este hecho.

El urólogo a cargo del estudio, Óscar Gorria, destacó que este problema se denomina priapismo isquémico prolongado y se basó en el estudio de dos casos en Miami y París, respectivamente. Además aseguró que esta patología se produce mayormente en personas obesas.

Su investigación fue publicada en el American Journal of Emergency Medicine. Además el mayor peligro que ha señalado el especialista es que si esto no se trata rápido, se puede producir una necrosis en el miembro masculino o también una disfunción eréctil. La explicación radica en que dicha erección se produce por una embolia, que está separada del estímulo sexual. Allí el priapismo isquémico toma forma, ya que se bloquea el flujo de sangre que llega al pene y la misma no puede volver, generando la prolongación del miembro.

El coronavirus es parte de este proceso, ya que uno de los problemas que genera en el cuerpo humano es una alteración en la coagulación por microembolia o microtrombos, que es factor vital para estos casos. Este proceso genera inflamación y hasta fuerte dolor en los penes de los pacientes.