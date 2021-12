El arzobispo de La Plata aclara que nunca se rebeló al pase sanitario

“Tucho”, como se lo conoce mayoritariamente entre sus fieles, tuvo que salir a desmentir, un tanto ofuscado, las malas interpretaciones de algunos periodistas sobre sus dichos del pase sanitario.

“Lamentablemente a cada rato hay que salir a aclarar lo que a cualquier periodista se le ocurre decir sin una gota de ética. Ayer comuniqué a mis fieles que en una reunión en la Gobernación varios obispos planteamos que era muy difícil exigir y controlar un pase sanitario al ingreso de las misas. Al ingreso de un festival se puede echar a alguien, pero para nosotros es más complejo sacar a alguien de la celebración de la comunidad. Para una cosa así tendríamos que contratar personal adecuado. Hay un problema de logística. Pero no nos oponemos a que el Estado haga ese control”, explicó el obispo.

Luego continuó: “Fue en una conversación muy amable en la que analizamos varias alternativas. Esto es lo que comuniqué a mis fieles, como lo hicieron otras diócesis de la provincia de Buenos Aires. Pero varios medios salieron a decir que yo me rebelo contra el pase sanitario en La Plata. Lo peor fueron algunos diarios de capital, porque afirmaron que la Iglesia se opone al pase sanitario en los eventos masivos. Y esto ya es una barbaridad. De eso nosotros no opinamos ni nos compete. Cada vez más parece que los periodistas no saben leer un texto, o si no obran de muy mala leche. Cada vez todo se vuelve más rastrero”. Así cerró el arzobispo platense, quien no dudó en mostrar su malestar hacia los medios en este entredicho.