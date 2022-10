“El autismo es una forma diferente de percibir el mundo”

Este sábado en la República de los Niños, se realizará el primer encuentro en el país que nuclea a personas con distintos espectros de autismo para concientizar y visibilizar esta condición. Merlene Spesso, es la mamá de Ian, un niño autista de nueve años que habla sobre su día a día en redes sociales, y que tiene más de 100.000 seguidores en Instagram.

“Nosotros somos una familia que desde marzo estamos hablando de autismo por todo el país”, comentó Marlene. Sobre como su hijo se convirtió en influencer, expresó que “a principio de año le hicieron una nota desde México, lo descubrió otra mujer autista y le propuso ser activista por la forma de comunicar que tiene Ian, de contar en primera persona, de dar testimonio de lo que siente y percibe una persona autista”.

La madre comentó que el niño se emocionó con la propuesta, y eso le abrió lugar en diversos espacios en los cuales “ayudan a familias a romper paradigmas y mitos, como por ejemplo que las personas autistas no pueden hablar, o que no pueden desarrollarse o que no son funcionales, entre otras”.

Sobre las dificultades, enfatizó en que “hay autistas con muchos desafíos en la comunicación, en el lenguaje, pero todos pueden de alguna forma ser felices y proponerse lo que quieran”. En este sentido, Spesso, indicó que se reunieron con varias empresas como Tres Argentinos, CableVisión y DirecTV para poder generar una representación y visibilización del autismo en la vida cotidiana.

Ian fue nombrado joven promesa de la ciudad de La Plata, estuvo de invitado honorario en la ciudad de Rio Gallegos, su Instagram va a ser declarado de interés cultural y está participando de los Premios Obrar del Consejo Publicitario Argentino por el contenido en sus redes.

En relación a cómo surgió la actividad de este sábado, contó que “el 2 de abril, que es el Día del Autismo, Ian hizo una entrevista con un psicólogo que sabe mucho sobre esta condición y de esa comunicación decidieron que les encantaría hacer un encuentro en la República de los Niños”. A partir de allí, la familia de Ian empezó a reunirse con la Fundación Apadea y con la Defensoría del Pueblo y la República de los Niños para poder materializar el encuentro.

“Es la primera vez que nuestro país se juntan 21 personas autistas a dar su testimonio. Va a haber mamás de niños no hablantes, se va a hacer junto a la Defensoría del Pueblo la campaña “Más Luces Menos Ruido” y vamos a intervenir un banquito que va a quedar de recuerdo en la República de los Niños de nuestro primer encuentro de neurodivergencia”, indicó.

También, se va a poder disfrutar de un encuentro con una escuela de Taekwondo del barrio de Los Hornos “que da clases gratis a los chicos con discapacidad, va a participar la línea de transporte n° 85 del municipio de Quilmes con un colectivo que es único en Latinoamérica, ya que tiene pictogramas para las personas que necesitan apoyo visual, como es las personas autistas”, contó Marlene.

Respecto a las expectativas comentó que tienen muchas, porque “vamos a escuchar en primera persona a adolescentes, adultos, niños y mujeres hablar de autismo, vamos a conocer las historias de niños no hablantes, de cómo las mamás de los niños utilizan un sistema alternativo de comunicación, entre otras actividades artísticas”, finalizó.