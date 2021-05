El Banco de Leche del San Martín celebra 14 años de trabajo

Con una titánica tarea a lo largo de los años, en esta jornada el Banco de Leche Humana del hospital San Martín de la Plata celebra 14 años de trabajo ininterrumpido colaborando con la nutrición y el crecimiento de los bebés que la necesitan, sobre todo los prematuros.



“Estos 14 años de trabajo representan una lucha cuerpo a cuerpo para que más bebés puedan recibir leche humana, ha sido una batalla desigual porque hay mucha gente que tira en contra, pero apostamos a visibilizar la diferencia que hace en los bebés que reciben leche humana y no de fórmula”, dijo a diario Hoy la neonatóloga y directora del Banco, Ana Tabuenca.



Según destacó la profesional, cuando no hay leche de la madre para los recién nacidos se trata de que reciban leche de donantes, que previamente es analizada y pasteurizada, dado que quienes reciben leche humana toleran mejor la alimentación, tienen menos infecciones y reciben más rápido el alta.



“Lo ideal es que un bebé tome hasta los 6 meses solo teta, luego alimentación complementaria y al año ya come lo mismo que nosotros, pero la teta sigue siendo fundamental para su nutrición. Al año de vida, la leche humana aporta el 40% de los nutrientes que el bebé necesita, la lactancia se puede prolongar el tiempo que el niño y la mamá lo de-seen, nadie tiene por qué meterse en esa decisión, ni siquiera el pediatra”, subrayó.



En ese orden, recordó que es común allí ver a madres llorando porque su pediatra les dice que no los va a atender más si les siguen dando el pecho a los niños. “Es un beneficio, por eso cuando sea adulto va a tener un montón de riesgos de salud menos por haber tomado la teta y cuanto más lo haga, mejor”, afirmó Tabuenca.



Si bien al principio de la cuarentena en el 2020 habían recibido una importante cantidad de donaciones y el stock era positivo, actualmente bajó la cantidad de reservas, algo que relacionan con el regreso de las actividades laborales y de la alta demanda de tiempo que destinan las mujeres al trabajo también en el hogar.



“Hicimos una campaña y muchas respondieron, cuanto más tengamos mejor porque a veces no llegamos para todos los bebés y nos da pena tener que darles leche de fórmula. Con que donen un mínimo de 400 mililitros por semana ya alcanza para que pasemos a buscar la donación por el domicilio”, marcó.



Quienes quieran donar pueden escribir un mail a [email protected] y se les enviará toda la información y una explicación para que sepan cuáles son los pasos a seguir. La donante tiene que ser sana, estar amamantando o tener leche, no tomar ninguna medicación contraindicada con la lactancia, y poseer análisis negativos de VIH, hepatitis B y C, chagas y sífilis.



“Desde que empezó el año fueron 64 prematuros que han recibido leche y en estos 14 años de trabajo fueron 5.367 bebés. Ya llevamos más de 10 toneladas de leche humana donada y han sido 5.414 mujeres que han colaborado en estos años, es un montón y nos pone felices”, concluyó Tabuenca.