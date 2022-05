El bartender de la ciudad que llevará a España su cóctel “Resiliencia”

De La Plata a Madrid por la gloria. Argentina ya tiene a su representante para el Tío Pepe Challenge, la mayor competencia de coctelería con vinos de Jerez en el mundo. Esta convoca a los mejores bartenders de más de 20 países.

Nicolás Erazun, quien nació en Santa Rosa (La Pampa) y en el año 2011 llegó a La Plata, viajará a España la próxima semana para intentar lograr el título mundial.

Fue elegido como el número uno en nuestro país, en una competencia decisiva en la que participaron otros siete profesionales. La demostración fue el pasado martes en una barra de Villa Devoto, donde debió superar tres pruebas.

“Una consistió en una cata a ciegas: tenías que catar cuatro tipos de jerez y anotar cuál era cuál. Otra prueba se llama Venenciado, que es una herramienta de coctelería que

nosotros no manejamos, por lo tanto tuve que ir un rato antes y practicar. Son tres intentos. El primero lo erré, el segundo también y en el tercero metí todo. No me preguntes cómo fue eso. Y después llegó el Cóctel Final, que era preparar tres cócteles en cinco minutos”, le detalló a Hoy Erazun, quien demostró su gran creatividad y talento en la elaboración de su bebida.

El nombre “Resiliencia”, según contó Nicolás, tiene una historia de fondo: “Esa receta la envié desde La Pampa y la pensamos junto con mi vieja, cuando ella todavía estaba bien, un mes atrás”. Hace pocos días, Nicolás sufrió la pérdida de su madre.

“Fue todo muy genuino. Me salió todo de adentro. Básicamente, conté mi historia. Se dio y gané, es una locura. El 8 de mayo me iré a España al Mundial. Todavía no caigo”, completó.

“Toda la familia de Abruzzese te acompaña en este hermoso momento, gracias por llevar nuestro restaurante a un nivel internacional”, lo felicitó la prestigiosa firma ubicada en el local de calle 49 entre 10 y 11.

Sobre el triunfo de Erazun, Nicolás Bocabella, dueño de varios locales gastronómicos, entre ellos Abruzzese, sostuvo: “A Nico lo conocí hace un tiempito. Tenemos la suerte de estar trabajando juntos hace un año y medio. Descubrimos en él a una gran persona más allá de lo profesional que es. Es muy atento, trabajador, responsable, y con las metas bien claras. Todo esto bueno que está viviendo nos pone muy contentos”.

Para concluir, Bocabella destacó: “Por suerte se pudo lograr el triunfo a nivel nacional y ahora lo vamos a acompañar para lograr la competencia mundial. Más que agradecidos con Nico, a quien consideramos, como a todos los que trabajan en el restaurante, parte de la familia, en la cual unidos vamos a lograr grandes cosas”.