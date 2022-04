El bambú, un material resistente para la construcción y la industria

La planta de bambú crece y se reproduce a gran velocidad, sin necesitar abonos, no requiere de cuidados y no tiene apenas depredadores, por lo que no son necesarios los pesticidas. Además es 100% biodegradable y no necesita grandes cantidades de agua como, por ejemplo, ocurre con los cultivos de algodón.

¿Ropa de bambú?

Interesados por la ecología, como gran parte de la sociedad que está despertando, diario Hoy se comunicó con Alejandro Magnone, un uruguayo radicado en la Argentina hace más de 20 años quien afirmó: “Yo no soy uruguayo ni argentino, soy uruguargentino”. Lo primero que llama la atención de la casa de Alejandro es que prácticamente es un taller gigante, y “lo único más o menos ordenado es la pieza, como para que el descanso sea descaso viste”. Luego dio la explicación de cómo convierte una caña de bambú en una prenda de vestir: “Primero es necesario extraer la pulpa de la caña, que es un tipo de fibra de celulosa que se refina con un proceso de hidrólisis-alcalinización. Hay dos procesos para extraer la pulpa, uno es mecánico y el otro es químico. El más ecológico es el mecánico pues se mantienen las propiedades del bambú en la fibra, y el de los químicos ni lo voy a explicar porque estaríamos tirando a la basura todo el trabajo que hacemos para con el planeta y nosotros”.

“Una vez que tenemos la fibra de la caña, hay que lavarla para sacarle todo lo impuro. Después la secamos y hacemos un separado de la fibra según calidades, para después hacer un cepillado para despegar filamentos y sacar el polvo que haya quedado. Esto hace que la fibra adquiera una mayor suavidad y quede más limpia” comentó Alejandro, y continuó expresando: “Por último se lleva a cabo el descrude, que es para que la fibra de bambú se suavice. Una vez obtenido el tejido deseado se blanquea y tiñe y listo: materia prima para ropa de primera calidad y con beneficios ecológicos que no vas a tener en otras prendas que necesitan químicos y cientos de litros de agua”.

La dureza del bambú para construir casas

Obra de los arquitectos Pietro Stagno y Luz Letelier, en Costa Rica se encuentra la Casa Atrevida, que se reconoce por ser de materiales no convencionales como el bambú, antisísmica, estar elevada del suelo, contar con aleros envolventes que aportan sombra y ventilación y techo jardín.

También, van apareciendo viviendas en diversos espacios del planeta, como la de la pareja parisina que decidió hacer con bambú una casa clásica. Construida en la ciudad de Bessancourt siguiendo las normas de las casas pasivas alemanas, únicamente tiene hormigón en la losa de los cimientos. Y así se van encontrando propuestas más económicas, durables, ecológicamente responsables, ya que al ser una especie de crecimiento que no incomoda a la naturaleza, todo lo contrario, la convierte en una riqueza en épocas de ruptura de paradigmas arquitectónicos.

Poco a poco van apareciendo construcciones en diferentes partes del mundo del que quieren algo distinto y además, ayudar al planeta: sus cualidades las ven entre diseñadores, arquitectos y artesanos que lo eligen para construir esas casas que parecen surgir de sueños lúcidos. Estructuras habitables que, por la trama que se forma al trabajarlo, permiten el fluir de la brisa, el ingreso de la luz pausada y de noche una transparencia que invita a mantener la vista casi como si fueran cúmulos de estrellas.