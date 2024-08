El desesperado pedido de una ONG de La Plata que debe dejar el domicilio donde se encuentra

Una fundación que se encarga de ayudar a las personas y asistir principalmente a muchos vecinos que están en situación de calle se encuentra atravesando un delicado momento y puede dejar de realizar las tareas solidarias en el caso de no encontrar una salida.

Se trata de Sumando Voluntades, que nació en el año 2009 y llegó a ser el primer parador nocturno en la ciudad de La Plata.

Se trata de una organización sin fines de lucro que funciona en una casa que se alquila en Barrio Norte y los valores de la renta se han tornado inalcanzables.

Actualmente están en calle 8 entre 37 y 38 y según explicaron, ya tienen un pedido para dejar el lugar por el cual les llegaron a pedir hasta 900 mil pesos por mes para permanecer vigentes.

Nancy Maldonado la directora de la fundación explicó a diario Hoy y la Red92 lo que están padeciendo, “Nosotros no podemos alquilar más porque el valor se fue altísimo. Tenemos hace once años una solicitud en la fiscalía de estado para que nos entreguen una casa con herencia vacante que la encontramos, llevamos toda la documentación, nos dijeron que si que era una casa potable para habitar. Pero hasta el día de hoy no nos la entregan, y la necesitamos”.

Pero además de esta situación no pueden encontrar una casa que les puedan alquilar a esta ONG “No nos alquilan nadie, porque cuando decimos que somos una fundación, que recibimos a gente de la calle por el hecho de que le podemos hacer un asado en el living. Nunca pasó eso, tienen toda la razón los entiendo a los propietarios, pero estamos en una situación desesperante. En 20 días cerramos las puertas y mucha gente se va a quedar sin comer, no van a poder retirar las viandas, ni la ropa. Son 180 viandas por día”, comentó preocupada por la situación.

Hace más de 15 años que la fundación alquiló diferentes domicilios para instalarse y podes asistir decenas de personas que concurren por un plato de comida o por abrigo después de soportar las bajas temperaturas de este invierno difícil.

A la espera de que por fin puedan darles esa hogar tan deseado para seguir ayudando sin esperar nada a cambio, solo este lugar que para ellos sería imprescindible para continuar su trabajo social.