El emotivo mensaje de Dalma Maradona para Diego en el Día del Padre

Dalma Maradona publicó un emotivo mensaje para Diego Maradona, el astro futbolístico fallecido en noviembre de 2020, en el que relató la historia de una icónica foto en la que se los ve juntos durante su infancia, a raíz del Día del Padre.

"Hace poco encontré la foto original (un día me pelee con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada, al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba, llamé a Clau y me dijo 'TRANQUILA, OBVIO QUE NO LA TIRÉ, ESTÁ EN ALGÚN LUGAR DE TU CASA', y apareció hace poco). Para mi esta foto nos describe muy bien", escribió Dalma en su cuenta de la red social Instagra.

Y continuó: "Cada uno en su rol. Nada que entender, nada que explicarle a nadie. Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada, sino por una vida entera compartida. Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte. Tu saldo como papá siempre va a ser positivo. ¡Feliz día loco de atar! ¡Te amo para siempre!".

En la imagen se ve cuando ella, con solo dos años, le ponía margaritas en la media al "Diez" antes comenzar un entrenamiento con el Napoli de Italia.