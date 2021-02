El ENRE suspendió los cortes de luz por falta de pago de consumos no registrados

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ordenó a las distribuidoras de energía Edenor y Edesur que se abstengan de suspender servicios por falta de pago de consumos no registrados (CNR), es decir por por mal funcionamiento manipulación del medidor o por encontrarse estropeado.

A través de la Resolución Nº 37/2021 el organismo aseguró que se suspende la aplicación de los cargos hasta tanto "se audite la información requerida a las distribuidoras acerca del modo en que se llevan a cabo los procedimientos para la aplicación de CNR".

La medida alcanza a todas las personas usuarias a las que se le aplico un consumo no registrado o nota de debito por mal registro. Se va a determinar una vez que las empresas presenten el informe solicitado a Edenor y a Edesur sobre la cantidad de facturas complementarias por consumos no registrados, o registrados en defecto o en exceso, que fueron emitidas desde el 1° de marzo de 2020 hasta la fecha.

Desde ENRE aseguraron a minutouno.com que la medida se determinó por "la propia inacción de las distribuidoras, al no reparar oportunamente las anomalías de los medidores y al no cumplir con los recaudos exigidos en el artículo 5° inciso d) apartado I del Reglamento de Suministro, implica un perjuicio para aquellas personas usuarias de quienes se pretende recuperar el consumo no registrado (CNR)".

Además, informaron que las distruibuidoras tienen 5 días hábiles administrativos para presentar el informe sobre los consumos no registrados.

La medida se adoptó tras un "incremento notable de los reclamos en la facturación de Edesur y Edenor, que en su gran mayoría se originan en la aplicación de consumos no registrados". El ENRE aclaró que se "deben respetar el derecho de defensa de las personas usuarias y brindarles información adecuada y veraz acerca de los montos que se pretenden cobrar y su procedencia".

Si bien en determinadas circunstancias las distribuidoras están habilitadas a emitir facturas complementarias por recupero de CNR, el Reglamento de Suministro "establece requisitos puntuales para permitir la inclusión de cargos en concepto de recupero de energía, los cuales, según se pudo evaluar, no son respetados".

La interventora del ENRE, Soledad Manin, señaló que se está avanzando con la reglamentación del procedimiento a seguir por parte de Edenor y Edesur para corregir estas desviaciones en la aplicación de las normas del Reglamento de Suministro y la normativa protectoria de los derechos de las personas usuarias.